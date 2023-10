Gero Natale, chi è il cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Tra le new entry del parterre maschile di ‘Uomini e Donne’, una speciale menzione la merita Gero Natale. Nel corso della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, il cavaliere del trono over, da poco single, si è interfacciato con diverse dame. La sua attenzione, però, durante le settimane, si è concentrata su Angelica Margari. La conoscenza, però, dopo diverse uscite e baci, ha subito, ad oggi, una battuta d’arresto:

Ha dichiarato alla rivista ufficiale del programma di Canale 5: “Forse ha creduto esageratamente nella nostra frequentazione, quando invece era passato davvero troppo poco tempo. Sono una persona che preferisce andarci piano e lei ha corso troppo facendomi capire che potrebbe non essere la persona adatta a me. In particolare, la sua gelosia mi frena: già mi immagino un futuro di scenate apocalittiche (sorride)”

Uomini e Donne Angelica Margari: chi è la nuova dama del trono over di Uomini e Donne

Conosciamolo meglio:

Età, lavoro, Instagram di Gero Natale di Uomini e Donne

Gero ha 39 anni e vive ad Agrigento assieme al suo amatissimo lupo cecoslovacco Ian. Appassionato di musica, sogna, un giorno di poter vivere di questa passione. Si definisce un uomo fedele e, ad oggi, sogna una compagna “che ha occhi solo per me”. Non tollera la gelosia estrema. Ha la passione per il mare ed ha una barca a vela che considera la sua seconda casa. Sogna di mettere su famiglia e di avere, nel breve tempo, dei figli (due femmine a cui darebbe il nome di Futura e Virginia).

Durante la precedente esperienza ad ‘Uomini e Donne’, è stato corteggiatore dell’ex tronista Samantha Curcio con la quale, però, aveva fatto solo un’esterna.

Ha sempre studiato musica (dalla classica alla sperimentale). Ha fatto il liceo musicale ed approfondito lo studio del pianoforte. Ha proseguito gli studi in musica elettronica e sound design a Milano. Vorrebbe uscire, sul mercato discografico, con un album di quattro o cinque dischi.

Ha lavorato, per anni, come bartender.

Il suo profilo Instagram @gero_natale vanta oltre 23 followers.