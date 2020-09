Autunno tv 2020-21 al via col Blogo Live Day: dirette e recensioni di tutti i programmi della nuova stagione

Di Mr. Odo lunedì 7 settembre 2020

Al via la nuova stagione televisiva: TvBlog segue tutti i kick-off stagionali nel primo Live Day di settembre.

Lunedì 7 settembre 2020 inizia ufficialmente la nuova stagione tv, una delle più difficili degli ultimi anni, caratterizzata dalle norme anti-Covid e dalla voglia di normalità dei telespettatori. TvBlog, come da tradizione, racconterà live tutte le prime puntate e le recensirà senza aspettare di leggere il verdetto dell'Auditel.

All'appello mancano E' sempre mezzogiorno (al via dal 28 settembre), Forum (le nuove puntate andranno in onda dal 14 settembre) e il daytime di Rai2 (posticipato a causa del Tour De France prima e del Giro d'Italia poi, eccezion fatta per I fatti vostri che inizia il 14 settembre.).

È solo il primo Live Day Blogo della stagione tv 2020-2021: da qui alla fine di settembre saranno diverse le giornate che vedranno TvBlog impegnato nella copertura puntuale di tutti i programmi stagionali, che debutteranno tra oggi e le prossime settimane.

La #MaratonaBlogo si aprirà alle 6.45 con Unomattina e si concluderà al termine di Una pezza di Lundini e de La clinica per rinascere Obesity Center Caserta. Per non perdere nemmeno un minuto vi consigliamo di tenere sempre con voi il calendario giornaliero delle partenze.





Unomattina su Rai1 (ore 6.45)



Agorà su Rai3 (ore 8.00)



Mattino Cinque su Canale 5 (ore 8.45)



Storie Italiane su Rai1 (ore 10.00)



Mi manda Rai3 su Rai3 (ore 10.00)



Elisir su Rai3 (ore 11.00)



L’aria che tira su La7 (ore 11.00)



Quante storie su Rai3 (ore 12.45)



Passato e presente su Rai3 (ore 13.15)



Oggi è un altro giorno su Rai1 (ore 14.00)



Tagadà su La7 (ore 14.15)



Uomini e donne su Canale 5 (ore 14.50)



Geo su Rai3 (ore 15.15)



Pomeriggio Cinque su Canale 5 (ore 17.00)



La vita in diretta su Rai1 (ore 17.05)



Caduta libera su Canale 5 (ore 18.50)



Stasera Italia su Rete 4 (ore 20.30)



Otto e mezzo su La7 (ore 20.30)



La clinica per rinascere Obesity Center Caserta su Real Time (23.05)



Una pezza di Lundini su Rai2 (ore 23.30)



