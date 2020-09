Passato e Presente: su Rai 3 si riparte dall'estate del 1940

Di Claudia Cabrini lunedì 7 settembre 2020

Passato e Presente tornerà in onda a partire da oggi, lunedì 7 settembre, con una puntata interamente dedicata al bombardamento di Londra

Un grande ritorno quello del programma storico nel daytime di Rai 3 Passato e Presente, condotto da Paolo Mieli, e in onda per la sua prima puntata di questa nuova stagione televisiva proprio questo pomeriggio a partire dalle ore 13:15 circa. Un nuovo inizio, dunque, per il format di casa Rai, che anche quest'anno avrà come obiettivo quello di comprendere in modo più approfondito il presente attraverso l'analisi del passato.

La prima puntata di oggi, lunedì 7 settembre, verrà interamente dedicata al bombardamento della città di Londra, avvenuto nell'estate del 1940 quando, dopo la caduta della Francia, il III Reich si preparava a sferrare un attacco via mare e via cielo senza precedenti. Ospite di questa prima puntata il professor Giovanni De Luna, che guiderà gli spettatori attraverso quello che fu uno dei più importanti bombardamenti di Londra mai avvenuti.



Passato e Presente: dove vederlo

è un programma di Rai Cultura. Lo troveremo in onda oggi, lunedì 7 settembre, alle 13:15 circa su Rai 3, ma potremo rivederlo in replica alle 20:30 su Rai Storia. Andrà in onda ogni lunedì a partire dalle 13:15 su Rai 3 e alle 20:30 su Rai Storia. Sarà anche visibile sui canali 503 del digitale terrestre, e sul canale 103 di Sky e TVSat. Potremo inoltre seguirlo in streaming direttamente dalla piattaforma online di Rai Play. Ve lo racconteremo in diretta anche su TvBlog, oggi a partire dalle 13:15.