Quante Storie, nuova stagione: anteprima della prima puntata di oggi, lunedì 7 settembre

Di Claudia Cabrini lunedì 7 settembre 2020

Tornerà in onda a partire da oggi, su Rai 3, la nuova stagione di Quante Storie. Ecco qualche novità per questa prima puntata

Nuova stagione anche per il format interamente dedicato al mondo dei libri, Quante Storie, condotto anche per quest'anno dal giornalista e speaker radiofonico da Giorgio Zanchini e nuovamente in onda a partire da oggi, lunedì 7 settembre, alle 12:25 su Rai 3.

Il programma ancora una volta conserverà la sua vocazione narrativa capace di coniugare alcuni tra i temi legati alla più stretta contemporaneità fino agli argomenti dalla visione culturale più ampia, anche grazie ai consueti interventi di scrittori, giornalisti, storici ed intellettuali pronti ad arricchire Quante Storie con i loro personalissimi contributi.

Nella prima puntata di oggi, lunedì 7 settembre, in diretta dallo Studio 6 di Saxa Rubra in Roma, Quante Storie ci inviterà ad una riflessione sullo stato di salute delle nostre istituzioni, affrontando in particolar modo l'argomento dell'indebolimento dei partiti come organizzazioni sociali, il deperimento del Parlamento e il respiro corto dell'amministrazione pubblica. Primo ospite per questa nuova stagione del programma il costituzionalista Sabino Cassese, al quale si affiancherà l'ormai celebre rubrica di Corrado Augias, storico conduttore del programma prima dell'approdo di Zanchini, avvenuto lo scorso anno.



Quante Storie: dove vederlo

andrà in onda a partire da oggi, lunedì 7 settembre, alle 12:25 su Rai 3. Sarà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, al medesimo orario su Rai 3, e sarà anche visibile sui canali 503 del digitale terrestre, e sul canale 103 di Sky e TVSat. Potrete inoltre seguirlo in streaming direttamente dalla piattaforma online di Rai Play. Lo seguiremo in diretta, con una sessione di Live Blogging, anche su TvBlog, a partire dalle 12:25.