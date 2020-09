Uomini e Donne: la prima puntata della nuova edizione in diretta dalle ore 14:45

Di Fabio Morasca lunedì 7 settembre 2020

La prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne in diretta.

Uomini e Donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni della prima puntata

Oggi, lunedì 7 settembre 2020, avrà inizio la venticinquesima edizione di Uomini e Donne, il programma pomeridiano di Canale 5, condotto da Maria De Filippi.

Tra le novità di quest'edizione, come già sperimentato nella seconda parte della scorsa edizione, ci sarà la fusione tra il Trono Classico e il Trono Over.

Il dating show di Maria De Filippi avrà anche uno studio totalmente rinnovato. Da segnalare, inoltre, il ritorno del pubblico in studio, che verrà posizionato diversamente rispetto alle scorse edizioni, per garantire maggiormente il rispetto della regole anti-COVID-19.

Gli opinionisti, anche per quest'edizione, saranno Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino.

Per quanto riguarda il Trono Over, la protagonista di questa prima puntata sarà Gemma Galgani.

Per quanto concerne il Trono Classico, i quattro nuovi tronisti saranno Davide Donadei, Gianluca De Matteis, Sophie Codegoni e Jessica.

