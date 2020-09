Mi Manda Rai 3, nuova stagione al via: la prima puntata di oggi, lunedì 7 settembre

Di Claudia Cabrini lunedì 7 settembre 2020

Ricomincerà a partire da oggi, lunedì 7 settembre, la nuova stagione 2020-2021 di Mi Manda Rai 3. Ecco qualche anticipazione.

Una nuova stagione ricca di grandi novità quella che vedrà ricominciare proprio da questa mattina, lunedì 7 settembre, su Rai 3, a partire dalle ore 10:00 il programma Mi Manda RaiTre, che da 30 anni difende i diritti dei cittadini. Prima volta nella storia del format con una doppia conduzione al comando, Mi Manda RaiTre vedrà stavolta la giornalista Lidia Galeazzo e il collega Federico Ruffo, anche autore per Report, prendere le veci di Salvo Sottile, conduttore fino allo scorso anno dello storico programma Rai.

Come sempre, la trasmissione dedicherà ampio spazio alle notizie che riguardano le tasche dei cittadini, a partire da quelle relative alle varie misure economiche legate all’emergenza Covid-19, per continuare con pensioni, conti correnti, accise sulla benzina e altre costose contraddizioni. Non mancheranno anche le inchieste su tutte quelle vicende che possono avvelenare la vita di una persona, con anche la possibilità da parte di chi ha subito un danno di presenziare in trasmissione per chiedere, in diretta, una soluzione ai rappresentanti dell’ente pubblico o privato protagonista dell’eventuale errore.

Mi Manda RaiTre sarà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, alle ore 10 su Rai Tre. In occasione della sua prima puntata, questa mattina a partire dalle ore 10:00 seguiremo il programma raccontandovelo in diretta, con una sessione di live blogging. Appuntamento a più tardi!