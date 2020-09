La Clinica per Rinascere, Obesity Center Caserta: le novità della nuova stagione in partenza oggi, lunedì 7 settembre

Di Claudia Cabrini lunedì 7 settembre 2020

La nuova stagione del programma partirà proprio questa sera, in prima visione su Real Time. Le anticipazioni della prima puntata di oggi, lunedì 7 settembre 2020.

Tornerà in prima visione su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, proprio a partire da questa sera, alle ore 23:05 circa, la terza stagione de La clinica per rinascere - Obesity Center Caserta, il format originale prodotto da Endemol Shine Italy con la collaborazione di Pesci Criombattenti per Discovery Italia. Otto anche per quest'anno i pazienti che conosceremo nel corso delle puntate del programma, tutti affetti da gravi patologie legate all'obesità. I protagonisti del docu-reality si affideranno alle sapienti cure del Dottor Cristiano Giardiello, Direttore del Dipartimento di Chirurgia della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, in provincia di Caserta, per cambiare vita e ricominciare completamente da capo.

Una terza stagione, quella in partenza proprio questa sera su Real Time, "sempre più lontana dalla simil serie tv americana", come ci ha raccontato il Dottor Giardiello ieri, in una lunga intervista. I pazienti curati dal professore infatti saranno sempre più vicini alle nostre realtà, con scopo una più concreta immedesimazione degli spettatori del programma, tra le altre cose.

Nel corso di questa nuova stagione conosceremo quindi Luigi, che pesa 207 kg, Maddalena che ne pesa 180, Fabio, di 223 kg, Michela, 156 kg, Giuseppe, di ben 252 kg, Antonietta, 179 kg, Davide, 221 kg e Michela B., 171 kg. Il loro percorso, che ha dovuto fare i conti anche con il difficile periodo del lock-down, sarà definitivamente suddiviso in due. I mesi precedenti alle operazioni chirurgiche di ogni protagonista, infatti, sono stati registrati nel periodo di pre-Covid, mentre il post-operatorio a seguito del termine lock-down. Chi di loro sarà riuscito a portare a termine l’obiettivo e a dare una svolta definitiva alla propria vita?



La clinica per rinascere - Obesity Cencter Caserta: dove vederlo

Il programma, realizzato da Endemol Shine Italia e Pesci combattenti per Discovery Italia, sarà in onda su Real Time, canale 31 del Digitale Terrestre, ma anche su Sky, canali 160 e 161, e Tivùsat Canale 31. La serie è inoltre disponibile in anteprima su DPLAY PLUS già dal 31 agosto, mentre di settimana in settimana potremo trovarla su Dplay, sul portale www.it.dplay.com.