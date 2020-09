Una pezza di Lundini, anticipazioni puntata 7 settembre 2020

Di Marcello Filograsso lunedì 7 settembre 2020

Valerio Lundini porta la sua comicità surreale in seconda serata su Rai2 nei panni del "conduttore supplente"

Inizialmente previsto a luglio, debutta stasera alle 23.30 su Rai2 Una pezza di Lundini, un nuovo programma nel quale il comico Valerio Lundini vestirà i panni del "conduttore di riserva" qualora una trasmissione originariamente prevista in palinsesto dovesse saltare. TvBlog seguirà in liveblogging la prima puntata.

Ideato da Giovanni Benincasa e prodotto da Stand By Me, la rete di Ludovico Di Meo dimostra invece di puntare molto sul comedy show del comico romano classe 1986, piazzandolo in palinsesto in seconda serata per 25 minuti dal lunedì al venerdì. In quella fascia oraria c'era già stato l'anno scorso Battute?, sempre ideato da Benincasa, che dopo un inizio incerto puntata dopo puntata si è rivelato un piccolo cult (Lundini peraltro era uno dei volti della trasmissione).

Valerio Lundini quest'anno ha anche avuto modo di partecipare a L'Altro Festival condotto da Nicola Savino su Raiplay e a CCN - Il salotto con Michela Giraud con Michela Giraud, distinguendosi per la sua comicità surreale, una cifra stilistica che lo rende simile a Nino Frassica, con il quale ha avuto modo di collaborare.

Tornando a Una pezza di Lundini, al fianco del "supplente" ci sarà l'attrice Emanuela Fanelli, che molti avranno visto al cinema in Tolo Tolo di Checco Zalone ma anche in CCN - Comedy Central News con Michela Giraud (le sue dirette Instagram con la psicoterapeuta che le domandava nei commenti se fosse ancora innamorata di suo padre erano uno dei momenti più spassosi dello show). Completa il cast la band dei VazzaNikki, già visti anche loro a L'Altro Festival.





Una pezza di Lundini: dove seguirlo

Una pezza di Lundini va in onda alle 23.30 su Rai2 e in livestreaming su Raiplay.





