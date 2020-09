Tagadà su La7 con Tiziana Panella, prima puntata 7 settembre 2020: anticipazioni e diretta

Di Massimo Galanto lunedì 7 settembre 2020

La prima puntata stagionale (sesta stagione) del programma pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella

Oggi, lunedì 7 settembre 2020, su La7 andrà in onda in diretta da Roma la prima puntata stagionale di Tagadà, il programma di approfondimento condotto da Tiziana Panella arrivato alla sesta edizione e al via dalle ore 14.20 circa. In primo piano, come consuetudine, storie di attualità, cronaca e costume.

Confermata la rubrica 'All'esperto chiedo' e la presenza del costituzionalista Alfonso Celotto. Tra i temi più caldi, ovviamente, la riapertura delle scuole. Interpellata dall'Ansa, la Panella ha precisato che l'idea è anche "raccontare l'Italia che prova a ripartire, dando spazio ai protagonisti, in luoghi anche non noti, in modo da restituire una fotografia reale di cosa sta succedendo".

In studio, insieme alla Panella, ci sarà Alessio Orsingher.

Blogo seguirà in liveblogging l'intera puntata. Appuntamento alle ore 14.30.