La Vita in Diretta 2020-21, prima puntata in diretta: Alberto Matano naviga in solitaria

Di Giorgia Iovane lunedì 7 settembre 2020

La Vita in Diretta torna nel daytime di Rai 1 e ritrova dopo un anno il solo Alberto Matano.

Dopo l'addio burrascoso con Lorella Cuccarini, sua compagna di viaggio nella scorsa edizione, Alberto Matano riprende il timone de La Vita in Diretta per una navigazione in solitaria che salpa oggi, lunedì 7 settembre, alle 17.05 ovviamente su Rai 1.

Cento minuti di cronaca varia, utile a traghettare il pubblico dal primo daytime - anch'esso ridisegnato- al preserale che resta invece saldamente in mano a Reazione a Catena. Per Alberto Matano una prova importante alla guida di un contenitore storico, da un po' di tempo croce e delizia del daytime dell'Ammiraglia. E che, va detto, con la versione estiva condotta da Andrea Delogu e Marcello Masi ha ritrovato un po' di calore e vigore. Sarà importante continuare su questa strada.

La Vita in Diretta 2020-21, il format

Intanto l'edizione 2020-21 de La Vita in Diretta - che vede alla regia Nicoletta Chiadroni - si inserisce pienamente nella linea editoriale voluta, e illustrata in conferenza stampa, dal direttore di Rai 1 Stefano Coletta: il taglio scelto per il programma vuole essere marcatamente giornalistico, e si aggiunge anche "contemporaneo e innovativo": quanto lo saranno davvero lo capiremo nelle prime settimane.

L'intenzione è quello di raccontare il Paese soprattutto grazie agli inviati, che si annunciano ancora più protagonisti, per una conduzione che vuole essere corale, con Matano a fare da collante al "viaggio quotidiano nei territori e al di là dei confini nazionali, per illuminare realtà spesso dimenticate, con l’imprescindibile contributo delle sedi regionali e dei corrispondenti internazionali". Un modo per ricordare che siamo su Rai 1 e che la rotta si allontana da quella scelta dalla concorrenza: sulla carta una mossa davvero coraggiosa. E una scelta che guarda al contesto, ovvero non dimenticare che viviamo in pandemia: in questo senso una scelta rischiosa.

Gli argomenti sono quelli di sempre: attualità, cronaca, costume, spettacolo. Tutto sta a come si raccontano: la chiave è la ripartenza, l'importante sono il tono e i contenuti. Se dobbiamo convivere responsabilmente col virus, dobbiamo imparare anche a gestirlo sul fronte della comunicazione. E finora non ci siamo riusciti benissimo.





La Vita in Diretta 2020-21, come seguirlo in diretta e in live streaming

Il programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 17.05 su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501). Inoltre è possibile seguirlo in live streaming su Raiplay, dove sarà poi disponibile on demand.

L'hashtag ufficiale è #LaVitaInDiretta.