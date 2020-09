Andrea Delogu e Marcello Masi si congedano da La Vita in diretta estate con un abbraccio (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 4 settembre 2020

Prova ampiamente superata per i due conduttori, una coppia a lieto fine (della trasmissione)

Cala il sipario sull'edizione estiva de La vita in diretta. Andrea Delogu e Marcello Masi hanno dato l'arrivederci al pubblico che da fine giugno ad oggi hanno seguito le storie, le notizie e l'intrattenimento del contenitore di infotainment di Rai 1, rimasto acceso per tutta la stagione.

Dallo studio di Saxa Rubra (lo stesso di Unomattina, C'è tempo per...oltre che di Io e Te per le ultime settimane di trasmissione) i due conduttori si sono congedati mostrando ancora una volta l'ottima alchimia venutasi a creare tra i due sin dalle prime puntate di conduzione, così tutt'a un tratto la chiusura tetra e fredda della scorsa edizione invernale con la coppia (scoppiata) Matano/Cuccarini appare già come una vecchia immagine da teche in bianco e nero. A loro è passata una patata bollente che, rimessa in pentola, ha dato vita ad un'altra ricetta fatta di sintonia, di misure e perché no, mettiamoci pure la buona dose di professionalità.

Andrea Delogu è riuscita a vincere quella che è stata probabilmente la sua sfida più grande: misurarsi con un programma giornaliero a metà fra intrattenimento e informazione approntando la sua personalità pop per adattarla eventualmente a situazioni persino scomode. Difficile sulla carta sì, ma la buona volontà premia. Destreggiandosi fra una vicenda di cronaca nera ai toni dei temi più leggeri, la Delogu porta a casa un grande risultato e l'applauso virtuale dei social che hanno apprezzato il suo stile.

Metaforicamente si è data la mano con Marcello Masi, anche per lui il pollice è alzato. La stoffa del giornalista unita alle buone caratteristiche da intrattenitore - trascinato dalle ironie di Andrea Delogu - lo ha reso più appetibile e a suo agio.

La cavalcata era lunga, il lavoro da fare è stato tanto, comprensibilmente complicato dalla situazione di crisi dovuta alle notizie su covid-19 intrecciato ai casi più delicati, fra i tanti ricordiamo la drammatica vicenda di Caronia per la quale è servita una diretta fiume andata in onda il 19 agosto scorso. Continui banchi di prova, l'esperienza alle prime battute da una parte e la tempra del giornalismo dall'altra che portano (stavolta) il lieto fine.

La certezza è una: la coppia ha funzionato. Bastano due dettagli per accorgersene: nella puntata di ieri 3 settembre, Masi rivolgendosi alla Delogu ha domandato "Ma noi torneremo a lavorare insieme?", la risposta è stata eloquente "Probabilmente sì...". Il secondo episodio, ancor più chiaro, arriva al termine dell'ultima puntata: dopo i ringraziamenti di rito alle maestranze dietro le quinte, la Delogu ha desiderato fortemente un abbraccio indossando un lungo telo di celofan e correndo verso il conduttore per stringerlo forte nell'applauso generale degli addetti ai lavori.



























Un post condiviso da Marcello Masi (@marcellomasirai) in data: 4 Set 2020 alle ore 10:50 PDT

Rispetto a ciò che si è visto poco più di due mesi fa, è stata decisamente tutta un'altra Vita in diretta.