Conferma per il quarto anno consecutivo per Mara Venier alla conduzione della famosa serata evento di beneficienza su Rai1 dedicata al Santo di Pietrelcina

Una voce per Padre Pio 2024, conduce Mara Venier, ecco quando va in onda (Anteprima TvBlog)

Torna anche nel 2024 l’appuntamento con Una voce per Padre Pio. Si rinnova la serata evento da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina dedicata alla figura di Padre Pio nel segno della beneficenza. Anche quest’anno, per la quarta volta consecutiva, la serata sarà condotta da Mara Venier, reduce da una lunga stagione su Rai1 alla guida del suo programma del cuore, ovvero Domenica in.

Una voce per Padre Pio torna nell’estate di Rai1

La serata evento di Rai1 dunque avrà anche quest’anno come padrona di casa la conduttrice di Domenica in, che presenterà nel corso della serata su Rai1 tanti artisti che si avvicenderanno per invogliare il pubblico a donare del denaro per una campagna di raccolta fondi sostenuta dalla struttura della tv pubblica “Rai per il sociale“. Anche questa edizione della serata evento di Rai1 si propone di raccogliere fondi a sostegno delle persone più fragili, dentro e fuori il nostro paese.

Mara Venier confermata alla conduzione

Una voce per Padre Pio, con la conduzione di Mara Venier, andrà in onda mercoledì 3 luglio in prima serata su Rai1, subito dopo il consueto appuntamento con Techetechetè, il varietà dell’access prime time che tiene compagnia al pubblico della prima rete d’estate. Tanti saranno gli ospiti di questa serata speciale di Rai1. Personaggi del mondo della musica, della cultura, dello spettacolo e dello sport, insieme alle testimonianze di chi ha avuto modo di lavorare concretamente ai progetti legati a questi appuntamenti di beneficenza.

Una voce per Padre Pio 2024, quando va in onda

Il cast di artisti che affolleranno il palco di Pietrelcina è in corso di formazione. Appuntamento dunque per Una voce per Padre Pio 2024, mercoledì 3 luglio, in prima serata su Rai1 con la conduzione di Mara Venier.