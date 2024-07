Oltre alla riconferma alla guida di ‘Domenica In’, Mara Venier sarà al timone di un nuovo format che porta per titolo ‘Le stagioni dell’amore’ in onda da sabato 9 novembre alle 14 su Rai 1.

Le stagioni dell’amore: le anticipazioni sul nuovo dating show di Rai 1 con Mara Venier

Dating dedicato alla terza età in cui i ‘cacciatori di cuori’ si incontrano attraverso i loro avatar giovani, un modo originale e innovativo per riportare alla dimensione della giovinezza le faccende di cuore.

‘Le stagioni dell’amore’ è una sorta di esperimento sociale che rivoluziona le regole del dating, dove, attraverso l’uso di giovani avatar, i single over danno voce ed espressione a quella vitalità interiore che l’età non cancella.

Mara Venier in tv e al cinema nella stagione 2024 – 2025

Oltre a ‘Le stagioni dell’amore’, Mara Venier sarà alla guida nuovamente di ‘Domenica In’:

“Domenica In è il mio tallone d’Achille, non potrei fare nessun altro programma, è un format cucito su di me, Domenica In sono io, il mio modo di essere, i miei amici… La Rai anche questa volta mi ha chiesto di fare un altro anno, e allora sono andata da mio marito che non gli sono venuti i capelli dritti solo perché è pelato… e ogni volta è così. Sono un casino di donna” ha dichiarato la presentatrice, appena qualche settimana fa, al ‘Corriere della sera’.

La Venier prenderà parte anche al nuovo film di Ferzan Ozpetek, (spesso ospite del suo contenitore domenicale) in cui recitano tantissime attrici italiane:

“Ozpetek ha creato un personaggio per me in questo film corale, pieno di donne simpatiche. La Ranieri è pazzesca, la Trinca bravissima, idem la Ferzetti… E la Signoris, la Cucciari, la Minaccioni mi fanno ammazzare dalle risate. Sarà un film di donne per le donne” come confessato a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’.

Le stagioni dell’amore, dove vederlo in diretta tv e live streaming

Il programma si può vedere in diretta tv e live streaming su Rai 1 e Raiplay a partire da sabato 9 novembre 2024. E’ possibile rivedere su Raiplay l’intera puntata e i momenti cult della serata.