La Vita in Diretta Estate 2020, il debutto di Masi e Delogu

Di Giorgia Iovane lunedì 29 giugno 2020

La Vita in Diretta Estate inaugura l'edizione 2020 e ha il compito di rinfrescare una versione invernale piuttosto appannata.

La Vita in Diretta Estate 2020 debutta oggi, lunedì 29 giugno, dalle 16.50 alle 18.40 con una coppia di conduttori alla sua prima uscita insieme. Sono, infatti, Marcello Masi e Andrea Delogu a prendere in carico il contenitore pomeridiano di Rai 1 dopo il passaggio di consegne avvenuto venerdì scorso nel momento culminante di un finale (di stagione) più glaciale che coinvolgente.

Dopo la fine (anche polemica) della coppia Matano - Cuccarini, tocca quindi a Masi e Delogu non sono costruire un pomeriggio piacevole e coerente, ma anche offrire un pizzico di armonia davanti alla telecamere, anche per dissipare le ombre di un'edizione faticosa che sono apparse sempre più fitte proprio con l'avvicinarsi della fine di una stagione certo difficile, e non solo per il COVID (strano a dirsi).

Con l'estate si annuncia una edizione 'rinnovata' nella struttura narrativa: come lo scopriremo seguendo la prima puntata live su TvBlog. Intanto si annuncia l'ingresso in squadra di Sandra Milo protagonista della rubrica In viaggio con mia madre con la figlia Debora Ergas, già inviata de La Vita in Diretta: intanto un passaggio dal salottino di Diaco al contenitore infotainment di Rai 1.

Anche in questo caso, per quanto si parli di un cambiamento narrativo, il programma prevede spazi dedicati all’attualità sia nazionale che locale, dalla cronaca nera allo spettacolo, al territorio. Nel corso del programma si apriranno numerose finestre dalle sedi Rai di corrispondenza estera e, grazie alla tecnologia del quadrisplit, ci saranno collegamenti con le sedi regionali per avere un faro sempre acceso sulle realtà locali. L'impronta sembra essere quella di raccontare il Paese più che la sua cronaca: si vuole, ad esempio, raccontare le iniziative e la creatività in ogni ambito della società, dal turismo all’arte, dalle imprese alle vicende dei lavoratori in crisi. A raccogliere le voci del paese due unità produttive mobili che saranno sempre in viaggio sul territorio alla ricerca di storie, volti e fatti di cronaca.

Vedremo come si svilupperà, quindi, questa nuova stagione estiva de La VID. E in bocca al lupo ai conduttori: direi che ce n'è bisogno.