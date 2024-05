La finale di Coppa Italia 2023-2024, Atalanta-Juventus, andrà in onda su Canale 5, mercoledì 15 maggio, in prima serata.

L’edizione 2023-2024 della Coppa Italia Frecciarossa giungerà al termine mercoledì 15 maggio con la finale tra Atalanta e Juventus che si terrà allo Stadio Olimpico di Roma e che andrà in onda su Canale 5, in prima serata (in fondo, trovate tutti i dettagli).

I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri giocheranno la ventiduesima finale della loro storia, dopo aver eliminato, dagli ottavi in poi, Salernitana, Frosinone e Lazio.

I nerazzurri di Gian Piero Gasperini, invece, si giocheranno due trofei nel giro di una settimana visto che, mercoledì 22 maggio, il club bergamasco volerà a Dublino per giocare la prima finale europea della sua storia (la finale di UEFA Europa League contro il Bayer Leverkusen). L’Atalanta ha raggiunto la sesta finale di Coppa Italia della sua storia, dopo aver eliminato, dagli ottavi di finale in poi, Sassuolo, Milan e Fiorentina.

Atalanta e Juventus si sono sfidate in finale di Coppa Italia al termine della stagione 2020-2021: in quel caso, i bianconeri vinsero per 2-1, aggiudicandosi la loro quattordicesima, e fino ad ora, ultima Coppa Italia. La Juve ha giocato la finale di Coppa Italia anche due anni fa, perdendo contro l’Inter con il risultato di 4-2 (dopo i tempi supplementari).

I nerazzurri bergamaschi, invece, hanno vinto la loro prima e unica coppa nazionale nel lontano 1963, battendo il Torino con il risultato finale di 3-1.

Coppa Italia: diretta tv

Coppa Italia: partita oggi 15 maggio 2024

Il pre-partita di Atalanta-Juventus, condotto da Monica Bertini, andrà in onda a partire dalle ore 20 sul canale 20. Gli ospiti saranno Fabrizio Ravanelli, Christian Panucci, Mino Taveri e Graziano Cesari.

Il collegamento su Canale 5, in diretta dall’Olimpico, invece, avrà inizio alle ore 20.40.

Al termine del match, sempre su Canale 5, andrà in onda il post-partita con lo studio condotto da Monica Bertini e con gli stessi ospiti del pre-partita.

Gli studi pre e post-partita e il match saranno visibili anche in diretta streaming sul sito SportMediaset.it e su Mediaset Infinity.

Atalanta-Juventus

In diretta alle ore 21 su Canale 5, Mediaset Infinity e SportMediaset.it

Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo Paganin

Inviati: Alessio Conti, Angiolo Radice, Gianni Balzarini e Daniele Miceli