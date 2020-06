UnoMattina Estate 2020, diretta prima puntata

Di Giorgia Iovane lunedì 29 giugno 2020

La prima puntata di UnoMattina Estate 2020, con Barbara Capponi e Alessandro Baracchini.

Rai 1 punta su un'altra coppia inedita per condurre UnoMattina Estate, al via lunedì 29 giugno su Rai 1 alle 7.10 e in onda nei feriali fino alle 9.55: a recuperare il testimone di Valentina Bisti e Roberto Poletti ci sono Barbara Capponi dal Tg1e Alessandro Baracchini da RaiNews24. Per loro un debutto alla guida di un contenitore che intervalla commenti e piccoli approfondimenti di varia natura alle edizioni mattutine del Tg. E chissà che il taglio più squisitamente informativo prenda il sopravvento sull'impianto da mero rotocalco estivo.

In realtà la prima puntata ha una durata ridotta per via della Santa Messa di Papa Francesco in occasione della festa dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Roma, prevista dalle 9.25. Una durata ridotta che aiuterà probabilmente la coppia di conduttori a rodarsi tra loro e con la diretta.

In studio cambiano scenografia e grafica, ma non muta la struttura che si conferma una rassegna delle principali notizie dall'Italia e dal mondo con spazi dedicati a economia, cronaca, salute, costume e società. Ogni piccolo segmento ha i propri esperti, cui si alternano collegamenti in diretta e servizi. Particolare attenzione verrà dedicata all’Italia che riparte attraverso reportage, inchieste e approfondimenti: temi al centro di questa estate particolarmente difficile ci sono il lavoro e lo smart working, la digitalizzazione e il distanziamento sociale, e uno sguardo alle generazioni più colpite dal lockdown, come bambini e anziani. Ma si pensa anche alla ripartenza, che passa per una ripresa di una delle risorse più trasversali e diffuse del paese, il turismo. Tutto sta a vedere come si racconta, con che taglio, con quale capacità di empatia nella coppia e col pubblico.

L'appuntamento è alle 7.10 per il live della prima puntata su TvBlog.