UnoMattina 2020-21, diretta prima puntata: il debutto di Giandotti e Frittella

Di Giorgia Iovane lunedì 7 settembre 2020

UnoMattina (ri)cerca se stessa e tenta il risveglio con Monica Giandotti e Marco Frittella.

Edizione numero 35 per UnoMattina, che riparte lunedì 7 settembre intorno alle 6.40 su Rai 1 per accompagnare il risveglio degli italiani fino alle 9,50. 'Risveglio' è forse la parola chiave alla vigilia di questa nuova edizione, chiamata a una missione non impossibile, ovvero migliorare quanto visto nell'ultimo anno. La cosa davvero difficile sarebbe fare peggio.

Dopo le edizioni targate Franco Di Mare, prima con Francesca Fialdini e ancora di più con Benedetta Rinaldi, il programma non è riuscito a trovare una guida valida e convincente. La coppia Bisti-Poletti è stata a suo modo devastante, per ritmi, contenuti, gestione del tempo e dello spazio, e la versione estiva appena conclusa, con Barbara Capponi e Alessandro Baracchini, non è riuscita a invertire la rotta, appesantita da un format che, come abbiamo avuto modo di dire, avrebbe bisogno di essere ripensato. L'occasione arriva adesso, con la coppia Monica Giandotti e Marco Frittella che sulla carta promette molto e nello stesso tempo ha bisogno della 'prova del nove'.



UnoMattina 2020-21, i conduttori: Marco Frittella e Monica Giandotti

Monica Giandotti viene dall'esperienza di Agorà Estate, condotto nel 2018 e nel 2019, mentre Marco Frittella è giornalista politico di lungo corso, decisamente autorevole e dalla lucidità analitica invidiabile: la sua Finestra politica del lunedì durante la gestione Di Mare (vado a memoria) resta uno dei migliori momenti dell'intera settimana di programmazione di UnoMattina, l'unica rubrica che aveva davvero senso seguire. Su questa scia ci aspettiamo che UnoMattina viri sempre di più verso l'approfondimento giornalistico nella prima parte del programma, per offrire ai telespettatori gli strumenti informativi utili per affrontare una giornata di lavoro e orientarsi nei prevalenti fatti del giorno, e sempre meno in una collettanea di argomenti vari, dalla stipsi alla riproduzione delle api, che a dire il vero a prima mattina hanno l'utilità di un ombrello nel Sahara.



UnoMattina 2020-21, il format

La conduzione è sì un elemento fondamentale per dare ritmo, ma è soprattutto determinante per dare credibilità ai contenuti e alle scalette: ecco perché 'sotto osservazione' c'è prima di tutto la scrittura, che deve dare il suo meglio in una griglia stretta tra 5 edizioni del Tg1 e Tg Parlamento. Già nelle ultime due edizioni avemmo modo di commentare la segmentazione isterica in miniblocchi per 'variare' il menu, come se la velocità fosse sinonimo di ritmo. Confidiamo in un cambio di rotta. Per ora c'è un cambio di scenografia e veste grafica (e spero che quella combo verde-blu sia abolita).

Per questa 'nuova' edizione si annuncia una maggiore attenzione all'attualità, declinata soprattutto su temi di politica interna (con il Referendum e le Regionali in primo piano), cronaca, economia, in una cornice che segue la parola d'ordine del direttore Coletta, 'ripartire dalla ripartenza' sia pur ancora in epoca Covid. Anche per questo salute e medicina saranno ancora più presenti, nel'ottica di fare del programma "uno sportello informativo per la salute del cittadino e per la qualità del sistema di cure". E la funzione di 'cane da guardia', senza bava al muso però, sarebbe gradita. Attenzione anche a temi sociali come la violenza di genere e la tutela dell'ambiente e ovviamente al costume e all'intrattenimento: tutto sta a posizionarla nella scaletta.

L'intenzione è anche quella di catturare il pubblico dei ragazzi in procinto di uscire di casa per andare a scuola, dopo praticamente 6 mesi fuori dalle aule.



UnoMattina 2020-21, come seguirlo in diretta e in live streaming

UnoMattina va in onda dal lunedì al venerdì dalle 6.45 alle 9.50 su Rai 1 e Rai 1 HD (DTT, 501) e in live streaming su Raiplay, dove è poi possibile recuperarlo on demand. L'hashtag ufficiale è #UnoMattina.