Oggi è un altro giorno, Serena Bortone su Raiuno: la diretta della prima puntata

Di Paolo Sutera lunedì 7 settembre 2020

Il liveblogging della prima puntata di Oggi è un altro giorno, il programma di attualità di Raiuno condotto da Serena Bortone, che tramite interviste a personaggi famosi e gente comune racconterà la società di oggi, seguendo in tempo reale le notizie

Raccontare l'attualità attraverso la chiave di argomenti che gran parte delle volte passano per leggeri come i sentimenti, il gossip e le celebrità, ma che possono fornire spunti interessanti per capire il mondo in cui viviamo. E' questo l'obiettivo di Oggi è un altro giorno, il nuovo programma che apre il daytime pomeridiano di Raiuno (e con esso una sfida tutta nuova per la prima rete Rai, che si dà quasi esclusivamente ad un pomeriggio di informazione ed attualità) a partire da oggi, lunedì 7 settembre 2020, dalle 14:00 -inizialmente, il programma sarebbe dovuto andare in onda in due parti, ma alla fine si è optato per una messa in onda unica, fino alle 15:55-. Un debutto che su TvBlog seguiremo live.

Alla guida di Oggi è un altro giorno c'è Serena Bortone, giornalista cresciuta professionalmente a Raitre, dove ha condotto prima Agorà Estate e poi Agorà. A lei il compito di accompagnare il pubblico di Raiuno nel pomeriggio feriale, tramite storie di personaggi famosi e gente comune, ospiti della conduttrice che cercherà, sempre con autorevolezza e simpatia, di entrare nelle case dei telespettatori offrendo ogni giorno uno sguardo sul mondo.

Gli argomenti più caldi ed i dibattiti che dividono l'opinione pubblica saranno al centro del programma, che si terrà in uno studio realizzato come un loft moderno, metropolitano e personalizzato, dove troveranno spazio la curiosità e l'empatia di Serena Bortone.

Inevitabile che la pandemia ed i suoi effetti avranno dei ruoli centrali all'interno della scaletta: si seguiranno gli aggiornamenti, si informerà il pubblico sull'evoluzione della situazione, ma si proverà anche a raccontare un'Italia che vuole ritrovare una normalità e ripartire. Anche alla luce di questo, la scelta del titolo, "Oggi è un altro giorno", vuole evidenziare l'obiettivo del programma di restare ancorato alla realtà quotidiana tramite i suoi numerosi toni. Oggi è un altro giorno va in onda dallo Studio Tv3 del Centro di Produzione di via Teulada di Roma, con la regia di Flavia Unfer.

Oggi è un altro giorno, streaming

E' possibile vedere Oggi è un altro giorno in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull'app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.

Oggi è un altro giorno, social network

E' possibile seguire Oggi è un altro giorno su Twitter, all'account @altrogiornoRai1, usando l'account #OggiEUnAltroGiorno.