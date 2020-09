Geo, nuova edizione con Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi: prima puntata del 7 settembre 2020

Negli appuntamenti del day-time di Rai 3 riprende anche Geo, Sveva Sagramola (conduttrice dal 1998) insieme ad Emanuele Biggi ci guideranno nuovamente nel racconto che intreccia la Terra e i suoi abitanti con le sue meraviglie ma anche le fragilità. Dunque si darà spazio agli squilibri ambientali come la deforestazione, l'inquinamento di aria, terre e mari, la produzione incontrollata di CO2, il preoccupante innalzamento del riscaldamento globale e l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici più estremi che compromettono la salute e la sopravvivenza delle specie, uomo compreso.

Per spiegare cosa sta accadendo al nostro pianeta saranno ospitati scienziati, ma anche chi - soprattutto i giovani - interpreta in prima persona nuovi e più ecologici stili di vita. Un modo per tracciare nuove soluzioni per un progresso sostenibile e per la salute globale.

Fra gli obiettivi di quest'anno anche una guida a una nutrizione sana ed economica, per capire come si possa individuare la qualità nei cibi che acquistiamo.

All'interno del programma ci sarà anche la rubrica "A spasso con te", in cui la giornalista e scrittrice Fiamma Satta, costretta da una malattia a muoversi con la sedia, verrà spinta da personaggi noti in luoghi di particolare interesse tra colloqui e riflessioni sull’arte e sulle bellezze made in italy.



Geo, edizione 2020-21: dove seguirlo

Geo è visibile anche in HD sul canale 503 del digitale terrestre, al canale 103 di Sky e Tivusat. In streaming sul portale di Rai Play



Geo, edizione 2020-21: social

Geo è presente sui social con una pagina Facebook