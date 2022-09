Geo è un programma di documentari che si occupa di natura, ambiente e culture del mondo, condotto da Sveva Sagramola ed Emanuele Biggi, in onda su Rai 3.

Da settembre 2022, andrà in onda la nuova edizione del programma nato nel 1984, andato in onda con diversi titoli (Geo & Geo, Cose dell’altro Geo) e dal quale sono stati tratti molti spin-off (come, ad esempio, Domenica Geo, Geo Magazine o Geo – Vacanze Italiane) e speciali andati in onda in prima serata. È il secondo programma di Rai 3 più longevo dopo il TG3.

Con i suoi documentari e con approfondimenti in studio con esperti, Geo racconta le persone, le meraviglie e le fragilità del pianeta Terra.

In questa nuova edizione, verrà dedicato particolare spazio ai grandi squilibri ambientali che stanno compromettendo la salute e la sopravvivenza delle specie come la deforestazione, l’inquinamento, l’innalzamento del riscaldamento globale e l’intensificarsi dei fenomeni meteorologici più estremi. Ne parleranno in studio, scienziati e persone che hanno adottato stili di vita più sostenibili.

Il programma di Rai 3, in quest’edizione, proverà anche a dare risposte ai grandi interrogativi sul futuro della ricerca e sulle nuove tecnologie, proseguirà il suo viaggio nel territorio italiano, alla scoperta di tradizioni millenarie, e aiuterà i telespettatori a seguire una nutrizione più sana ed economica, migliorando la qualità dei cibi che si possono acquistare.

Il programma è realizzato dalla Direzione Produzione TV della Rai – CPTV Roma.

Quando inizia Geo 2022-2023?

La nuova edizione del programma andrà in onda a partire da lunedì 12 settembre 2022, alle ore 16 su Rai 3, da lunedì a venerdì.

Il programma sarà visibile anche in streaming, su RaiPlay, dove sarà possibile rivedere le puntate anche dopo la messa in onda.

Dove viene registrato Geo?

Il programma viene realizzato nello Studio TV10 del Centro di produzione TV Raffaella Carrà di Via Teulada, in Roma.

Geo: conduttori

Sveva Sagramola conduce il programma, di cui è anche autrice, dal 1998. Dal 2013, al suo fianco, c’è il fotografo e naturalista Emanuele Biggi.

Sveva Sagramola ha anche realizzato documentari e reportage per Geo & Geo. Emanuele Biggi, invece, in passato, ha anche lavorato per il canale di Sky, Dea Sapere.

Geo: autori del programma

Geo è un programma di Marco Castellazzi, Rosario Cutolo, Caterina Manganella, Chiara Romano e Sveva Sagramola, con la collaborazione di Vittorio Papi, Olivella Foresta, Silvia Fraticelli, Emanuela La Torre, Antonella Masetti, Donatella Vitale e Caterina Zuccaro.