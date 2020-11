Grande Fratello Vip 5, anticipazioni puntata 2 novembre 2020

Va in onda stasera in prime time su Canale 5 la quindicesima puntata del Grande Fratello Vip 5, il reality show per personaggi famosi condotto da Alfonso Signorini.

In nomination vi sono il conduttore e figlio di Alba Parietti, Francesco Oppini, l’attore Massimiliano Morra e la conduttrice Maria Teresa Ruta, che ha visto la scorsa settimana uscire la figlia Guenda Goria (reduce a sua volta da un confronto con il padre Amedeo). L’ex velino Pierpaolo Petrelli, il fratello di Mario Balotelli ovvero Enock Barwuah e Tommaso Zorzi sono immuni in base al voto interno effettuato nella casa. L’influencer ha poi scelto di salvare nella scorsa puntata Stefania Orlando, con la quale ha stretto un solidissimo rapporto.

Tanta carne al fuoco comunque anche nella puntata di stasera, a partire dai nuovi ingressi. Le new entry erano in realtà previste già lunedi scorso, ma Alfonso Signorini aveva comunicato che una di loro si era rivelata positiva al Covid-19. Alla fine si è saputo che a essere stata colpita dal coronavirus era Selvaggia Roma, che pertanto non prenderà parte al gioco. Saranno della partita invece stasera l’ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura, Stefano Bettarini e la modella italo-palestinese Giulia Salemi. Entrambi hanno già partecipato alla versione celebrity del reality show, rispettivamente nella prima e nella terza edizione. Il loro ritorno tuttavia è sintomatico della difficoltà di trovare nuovi personaggi per la trasmissione, dal momento che prima o poi anche i personaggi dei reality sono destinati a terminare e non tutti sono così abili nel creare dinamiche.

Nel corso della quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 5 ha fatto invece il suo ingresso Paolo Brosio, anche lui non nuovissimo ai reality (nel 2019 ha partecipato a L’Isola dei Famosi), che avrebbe già spifferato alla coinquilina Elisabetta Gregoraci del prolungamento del programma fino a febbraio, provocandole sconcerto.