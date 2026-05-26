Ulisse – Il piacere della Scoperta al 16,9% di Share, Cesaroni fermi al 14,2%. I dati Auditel del 25 maggio 2026

Ulisse – Il piacere della scoperta conferma la sua longevità e il gradimento esponenziale. Il programma Rai riesce sempre a coinvolgere il pubblico grazie alla dialettica di Alberto Angela, accompagnata da un montaggio serrato e riprese particolarmente accattivanti che rendono giustizia a panorami storici e non solo. Il format è una certezza per gli estimatori, in questa occasione specifica ottiene il 16,9% di Share. Tanto basta per battere I Cesaroni 7: il ritorno della serie più attesa a Cologno Monzese segna il 14,2%. La fiction è cresciuta rispetto al 13% di Share della scorsa settimana, ma ancora non basta.

La prossima puntata sarà l’ultima per questa stagione, poi si dovranno fare le effettive valutazioni sul futuro del titolo. Le reti cadette puntano su altro: Rai2 propone The Unknown – Fino all’ultimo Bivio giunto al 5,6% di Share. Rai3 punta ancora su Newsroom e ottiene il 2,9% di Share, mentre Rete4 sceglie Quarta Repubblica spingendosi al 7,9% di Share. Italia Uno continua con la saga di Attacco al Potere – Paris has fallen guadagna il 6,9% di Share.

Ulisse supera I Cesaroni in prima serata

La7 con La Torre di Babele arriva al 5% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone il Best Of del GialappaShow guadagnando il 3,7% di Share. Nove con Little Big Italy non supera il 3,6% di Share. Sul Canale 20 Matrix Resurrections sfiora il 2% di Share. RaiMovie con Un Uomo chiamato Cavallo ottiene l’1,7% di Share. Vuoi sposarmi?, su RaiPremium, si ferma all’1,3% di Share. La5, con Come un uragano si spinge fino al 2% di Share.

La sfida del preserale generalista italiano tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna vede ancora una volta primeggiare Gerry Scotti e Samira Lui al 24,8% di Share contro il 23,4% di Stefano De Martino. Il format di Canale 5 allunga leggermente il passo, ma la sfida tra i due contenuti è ancora apertissima.