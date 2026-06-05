Diversi come due gocce d’acqua supera Montmartre di 4 punti. Quarto Grado oltre l’11% di Share. I dati Auditel del 4 giugno 2026

Diversi come due gocce d’acqua vince la serata su Raiuno e tiene a distanza la concorrenza Mediaset con Montmartre. L’access prime time, invece, se lo aggiudica Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna.

La commedia sentimentale imperversa in prima serata su Raiuno nel palinsesto estivo di Viale Mazzini. Il ciclo di tv movie dal titolo Purché Finisca Bene prosegue all’interno del percorso stabilito sul piccolo schermo. In questa occasione specifica, la commedia Identici come due gocce d’acqua ottiene il 15,3% di Share, mentre Cologno Monzese risponde con una nuova puntata di Montmartre che guadagna l‘11,1% di Share.

Le reti cadette fanno altre scelte: a partire da Rai2 che arriva al 5,7% di Share grazie al Golden Gala con le manifestazioni di atletica leggera. Lo sport in chiaro, che è andato a sostituire Ore14Sera per uno slot, ha ottenuto una percentuale importante di gradimento. Rai3 propone Nevergreen – Perfette Sconosciute attestandosi al 2,5% di Share. Su Rete4, invece, svetta Quarto Grado arrivando all’11,5% di Share. La trasmissione mostra segni di crescita in questa prima parte di programmazione estiva.

Identici come due gocce d’acqua vince in prime time

Italia Uno si rifugia in Sarabanda Celebrity. Il noto gioco nella sua variante vip ottiene il 7,2% di Share confermando il segno più nel trend di riferimento con Enrico Papi alla conduzione in grado di mescolare prerogative conosciute e innovazioni all’interno di uno show destinato a evolversi ulteriormente. La7 opta per Piazzapulita al 7,4% di Share, le inchieste e l’approfondimento di Corrado Formigli fanno breccia all’interno del pubblico dell’emittente di Cairo. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone No Time To Die, direttamente dalla saga di 007.

Lo Share è pari al 2,5%. Nove punta, in questa parte di stagione, sulle riproposizioni degli spettacoli dal vivo: Valentina Persia, con il suo One Milf Show, arriva al 3,3% di Share. DejaVu – Corsa contro il tempo, sul Canale 20, ottiene il 2,4% di Share. SWAT, su Rai4, sfiora il 2% di Share fermandosi all’1,9%. Su Iris 48 Ore non va oltre l’1,4% di Share, mentre RaiMovie con Pelham 123 – Ostaggi in Metropolitana guadagna l’1,4% di Share.

Scotti torna al 25% in access prime time

Stesso punteggio di Funny Money – Come fare i soldi senza lavorare trasmesso da TwentySeven, mentre su RealTime svetta Case a un euro o poco più arrivando al 2,4% di Share. La sfida preserale generalista è vinta da La Ruota della Fortuna che arriva al 25% di Share contro il 22,8% di Share realizzato da Affari Tuoi. Stefano De Martino, in questo contesto, accusa il colpo da Scotti e Samira Lui ma la disputa catodica è ancora aperta. Il confronto resta serrato con i rispettivi formati pronti a darsi battaglia fino all’ultimo punto.