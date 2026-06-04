Ore14 Sera, perchè stasera 4 giugno 2026 Milo Infante non va in onda

Cambio di programma improvviso per il giovedì sera di Rai2. Questa sera, 4 giugno 2026, l’appuntamento in prima serata con Ore 14 Sera non vedrà la luce.

Milo Infante e la sua squadra di esperti di cronaca nera devono farsi momentaneamente da parte, ma per una causa decisamente nobile: lasciare campo libero al grande sport internazionale.

Al posto dei gialli e dei casi giudiziari che stanno appassionando il pubblico, la seconda rete della tv di Stato trasmetterà in diretta lo spettacolo dell’atletica leggera con il Golden Gala Pietro Mennea, prestigiosa tappa romana della Diamond League.

Lo Stadio Olimpico si accende per una sfilata di stelle che vedrà l’Italia schierare ben 18 atleti, tra cui spiccano i nomi di Marcell Jacobs, attesissimo nella sfida stellare contro l’oro olimpico Noah Lyles nei 100 metri, Andy Diaz nel salto triplo, Leonardo Fabbri e Nadia Battocletti. Unica nota dolente l’assenza del talento del salto in lungo Mattia Furlani, fermato da un infortunio rimediato a Xiamen.

Lo slittamento al venerdì: si accende il duello con Gianluigi Nuzzi

I telespettatori fedeli ai reportage di Milo Infante, tuttavia, non dovranno attendere molto. La Rai ha infatti deciso di non cancellare l’appuntamento, bensì di posticiparlo di sole 24 ore: la puntata slitterà a domani, venerdì 5 giugno. Questo spostamento strategico crea una coincidenza palinsestuale ad altissima tensione.

Chiusura stagionale o prolungamento? Il fattore “Caso Garlasco”

Quella di venerdì avrebbe dovuto essere, sulla carta, la puntata conclusiva di una stagione decisamente anomala per il format. Ricordiamo che già a inizio maggio l’edizione pomeridiana quotidiana aveva dovuto chiudere i battenti in anticipo per lasciare spazio al Giro d’Italia, spingendo l’azienda a testare la formula esclusiva in prima serata.

Un esperimento ampiamente promosso dal pubblico, tanto che a Viale Mazzini si sussurra già di una promozione definitiva al venerdì sera per il prossimo autunno-

Tuttavia, i piani per le vacanze estive potrebbero saltare. Negli ambienti televisivi circola con insistenza l’indiscrezione di un possibile prolungamento di Ore 14 Sera per qualche altra settimana.

Il motivo è strettamente legato alla stretta attualità giornalistica: i recenti e clamorosi sviluppi sul delitto di Garlasco. con i riflettori della Procura di Pavia accesi su Andrea Sempio e l’ipotesi di un rinvio a giudizio, stanno monopolizzando l’attenzione mediatica.

Con Rete 4 che ha già schierato un doppio appuntamento settimanale sul caso, la Rai potrebbe decidere di non mollare la presa e continuare a raccontare il giallo di Chiara Poggi anche per parte del mese di giugno.