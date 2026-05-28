Pieraccioni batte Indiana Jones sul filo del rasoio, Chi L’ha Visto? supera il 10% di Share. I dati Auditel del 27 Maggio 2026
Leonardo Pieraccioni si impone su Indiana Jones. La prima serata se l’aggiudica di pochissimo la rete ammiraglia della Rai. L’access prime time vede Stefano De Martino, con Affari Tuoi, sorpassare La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti.
Pare Parecchio Parigi funziona “parecchio” anche in televisione. Il film di Leonardo Pieraccioni, tra i più recenti del suo repertorio, batte Indiana Jones su Canale 5. Il confronto è serrato, ma il regista toscano totalizza il 14,2% di Share su Raiuno, mentre la rete ammiraglia di Mediaset arriva al 14,3%. Gli spettatori medi, tuttavia, fanno la differenza: 2178 contro 1609. Le reti cadette, invece, puntano su altro: Rai2 ritrova Mare Fuori al 4,7% di Share.
L’edizione della fiction in chiaro sta andando bene, ma la vera riscossa l’ha ottenuta in digital. Rai3, invece, rinnova l’appuntamento con Federica Sciarelli: Chi L’ha Visto? svetta superando il 10% di Share. La percentuale esatta è il 10,6%. Tre Uomini e Una Gamba su Italia Uno totalizza il 5,4% di Share, mentre Rete4 si ferma al 5,3% con RealPolitik.
Leonardo Pieraccioni supera Indiana Jones
Il talk show politico condotto da Tommaso Labate. Una Giornata Particolare cresce ancora arrivando al 7,9% di Share. Aldo Cazzullo con i suoi racconti interessa un pubblico sempre più ampio su La7. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 3% di Share con Italia’s Got Talent. Nove punta nuovamente sulla comicità di Enrico Brignano.
Il suo spettacolo dal vivo ottiene il 2,8% di Share. Sul Canale 20, Shoot’em Up – Spara o Muori! guadagna l’1,7% di Share, mentre Delitti in Paradiso su Rai4 arriva al 2,1% di Share. Su Iris, Armageddon Time – Il tempo dell’Apocalisse raggiunge l’1,3% di Share. Su RaiMovie, La Tela dell’Assassino guadagna l’1,2% di Share. RealTime, con Turisti per Case, conquista il 2,4% di Share.
De Martino sorpassa Scotti in access prime time
Giallo, con The Intern, ottiene l’1,6% di Share. La sifda preserale tra Gerry Scotti e Stefano De Martino vede avanzare Affari Tuoi al 24,2% di Share contro il 23,6% de La Ruota della Fortuna. Un altro contro sorpasso è stato effettuato, ormai non ci sono più certezze in access prime time dove la disputa catodica fra i due giochi che anticipano la prima serata è sempre più accesa.