Pieraccioni batte Indiana Jones sul filo del rasoio, Chi L’ha Visto? supera il 10% di Share. I dati Auditel del 27 Maggio 2026

Pare Parecchio Parigi funziona “parecchio” anche in televisione. Il film di Leonardo Pieraccioni, tra i più recenti del suo repertorio, batte Indiana Jones su Canale 5. Il confronto è serrato, ma il regista toscano totalizza il 14,2% di Share su Raiuno, mentre la rete ammiraglia di Mediaset arriva al 14,3%. Gli spettatori medi, tuttavia, fanno la differenza: 2178 contro 1609. Le reti cadette, invece, puntano su altro: Rai2 ritrova Mare Fuori al 4,7% di Share.

L’edizione della fiction in chiaro sta andando bene, ma la vera riscossa l’ha ottenuta in digital. Rai3, invece, rinnova l’appuntamento con Federica Sciarelli: Chi L’ha Visto? svetta superando il 10% di Share. La percentuale esatta è il 10,6%. Tre Uomini e Una Gamba su Italia Uno totalizza il 5,4% di Share, mentre Rete4 si ferma al 5,3% con RealPolitik.

Leonardo Pieraccioni supera Indiana Jones

Il talk show politico condotto da Tommaso Labate. Una Giornata Particolare cresce ancora arrivando al 7,9% di Share. Aldo Cazzullo con i suoi racconti interessa un pubblico sempre più ampio su La7. Tv8, il canale in chiaro di Sky, arriva al 3% di Share con Italia’s Got Talent. Nove punta nuovamente sulla comicità di Enrico Brignano.

Il suo spettacolo dal vivo ottiene il 2,8% di Share. Sul Canale 20, Shoot’em Up – Spara o Muori! guadagna l’1,7% di Share, mentre Delitti in Paradiso su Rai4 arriva al 2,1% di Share. Su Iris, Armageddon Time – Il tempo dell’Apocalisse raggiunge l’1,3% di Share. Su RaiMovie, La Tela dell’Assassino guadagna l’1,2% di Share. RealTime, con Turisti per Case, conquista il 2,4% di Share.

De Martino sorpassa Scotti in access prime time

Giallo, con The Intern, ottiene l’1,6% di Share. La sifda preserale tra Gerry Scotti e Stefano De Martino vede avanzare Affari Tuoi al 24,2% di Share contro il 23,6% de La Ruota della Fortuna. Un altro contro sorpasso è stato effettuato, ormai non ci sono più certezze in access prime time dove la disputa catodica fra i due giochi che anticipano la prima serata è sempre più accesa.