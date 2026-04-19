Stefano De Martino a Che Tempo Che Fa: primo passo da Direttore Artistico di Sanremo, perchè la presenza da Fazio non è casuale

Stefano De Martino torna ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il conduttore e prossimo Direttore Artistico di Sanremo si racconta nuovamente a Fabio Fazio tra possibilità, nuove sfide e ambizioni.

Stefano De Martino torna ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. La trasmissione della Warner Bros Discovery è sempre stata, per il conduttore partenopeo, una sorta di “zona franca” a cui non rinuncia. Gli ottimi rapporti con il presentatore ex volto di Rai3 sono cosa nota, per questo De Martino ogni volta che ha attraversato un momento importante – rispetto al passato recente – della propria carriera ha fatto una capatina all’interno della fortunata trasmissione che un tempo, tutt’altro che remoto, stazionava sulla Rai.

È successo quando ha ereditato da Amadeus la conduzione di STEP, poi De Martino è tornato da Fazio quando doveva iniziare la cavalcata di Affari Tuoi. Sempre al posto di Sebastiani, fresco di passaggio alla Nove. Ora torna nello studio di Che Tempo Che Fa da Direttore Artistico di Sanremo 2027.

Stefano De Martino torna a Che Tempo Che Fa

Fazio per Stefano De Martino è una sorta di maestro di cerimonie. È l’uomo che sancisce ogni passaggio di testimone fondamentale della carriera. Il conduttore partenopeo, in tal senso, ha due riferimenti: uno è Fazio e l’altro è Maria De Filippi, sua mentore. La donna che lo ha lanciato e gli ha permesso di sbocciare. Ora De Martino cammina con le proprie gambe: totalizza ascolti importanti e si prende palcoscenici di un certo lignaggio.

Il volto dell’access prime time di Viale Mazzini, però, è anche molto scaramantico. In qualche maniera sa che passare da Fazio per parlare di sè e di quelli che saranno i suoi progetti futuri porta bene. Allora ci torna volentieri, anche per strappare qualche anticipazione. La domanda che, in questo momento, tutti si fanno – rispetto alla fanbase di riferimento del mondo De Martino – è torna STEP? Se sì, dove? C’è la concreta possibilità di vedere il celebre format su Raiuno.

Il futuro tra STEP e Sanremo 2027

Un passaggio obbligato dato anche dagli ascolti crescenti di una trasmissione che, con il passare del tempo, è diventata la sorpresa dell’anno televisivo. Se Fabio Fazio riuscirà a ottenere questa prima anticipazione, poi si potrà cominciare ad affrontare un altro discorso. Il Festival di Sanremo 2027 come sarà? Probabilmente non lo sa ancora nemmeno Stefano De Martino, ma il conduttore e prossimo Direttore Artistico della kermesse canora avrà senz’altro cominciato a lavorare a qualcosa.

Il prodotto è ancora in fase di costruzione, poi ci sarà la vera e propria organizzazione con il passare dei mesi, ma non è escluso che Fabio Fazio possa convincere De Martino a rivelare qualche dettaglio in anticipo. C’è sempre la sede istituzionale del TG1 per questo, ma la trasmissione della Nove ha dimostrato di avere un filo diretto con la manifestazione tenuta nella Città dei Fiori. In attesa del consueto collegamento a febbraio, prima dell’inizio della manifestazione, Stefano De Martino proverà a raccontare come immagina questa nuova sfida professionale.

Fazio-De Martino, sodalizio indissolubile

Soprattutto se porterà con sè oppure no l’allegra brigata che popola il piccolo schermo insieme a lui da diversi anni grazie a STEP: da Francesco Paolantoni a Giovanni Esposito passando per Peppe Iodice. Due elementi su tre, fra le altre cose, saranno anche al Tavolo di CTCF. Insomma la presenza di Stefano De Martino da Fabio Fazio è tutt’altro che casuale: le prove tecniche di futuro per il volto di punta della rete ammiraglia di Viale Mazzini si fanno anche in Warner Bros.