Che Tempo Che Fa anticipazioni 19 aprile, il colpaccio di Fazio: arriva il volto simbolo della Rai. Tutti gli ospiti

Che Tempo che Fa sul Nove continua a macinare consensi e per il ventitreesimo appuntamento della stagione, in onda domenica 19 aprile 2026 dalle ore 19:30, Fabio Fazio mette in piedi un salotto che mescola politica e musica.

Ad accompagnare il conduttore nel consueto viaggio tra attualità e intrattenimento non mancheranno le presenze fisse di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.

Il piatto forte della serata sarà il confronto con Giuseppe Conte. Il Presidente del Movimento 5 Stelle torna sul Nove non solo per l’analisi dello scenario politico, ma anche in veste di autore per presentare il suo nuovo volume, “Una nuova primavera”, un manifesto che ripercorre la sua parabola politica proiettandola verso le sfide del campo progressista.

Dalla politica al grande varietà: riflettori accesi su Stefano De Martino. L’ex ballerino, ormai volto simbolo degli ascolti di Rai 1 con Affari Tuoi, arriva da Fazio per fare il punto sulla sua ascesa fulminea, che lo vedrà al timone della 77esima edizione del Festival di Sanremo in veste di Direttore Artistico.

Un passaggio cruciale per commentare i primi passi verso la kermesse più attesa d’Italia.

Scienza, editoria e sport: il “Tavolo” delle eccellenze

La scaletta della puntata spazia tra medicina e impegno sociale. In studio tornerà il Professor Roberto Burioni, affiancato da Renato Romagnoli, eccellenza della chirurgia dei trapianti di Torino.

Spazio anche alla letteratura con lo scrittore Premio Strega Francesco Piccolo e al racconto toccante di Marina Viola (accompagnata da Elio) sulla genitorialità e l’autismo. La parte musicale sarà invece affidata a Nek, che presenterà la sua nuova raccolta live e i dettagli del tour estivo imminente.

Come da tradizione, la chiusura è affidata alla convivialità del “Tavolo”. Ospite d’onore la stella dell’atletica leggera Zaynab Dosso, fresca di un traguardo storico: la medaglia d’oro nei 60 metri piani ai Mondiali Indoor 2026, prima volta assoluta per la velocità italiana.

Attorno al tavolo si alternerà una parata di volti storici e icone pop: da Diego Abatantuono ad Alba Parietti, fino alla comicità di Giovanni Esposito (direttamente da LOL) e gli immancabili Nino Frassica, Mara Maionchi e Orietta Berti.