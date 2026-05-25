Cercasi Tata Disperatamente supera Racconto di Una Notte, Le Iene chiude in calo. I dati Auditel del 24 maggio 2026

Cercasi Tata Disperatamente fa viaggiare Raiuno su nuove vette, per quanto concerne il palinsesto estivo, grazie alla commedia sentimentale del ciclo Purché Finisca Bene. Non solo c’è stato il lieto fine, ma il tv movie di Viale Mazzini ha segnato anche un ottimo inizio con il 13,6% di Share. Sembra poco, ma è sufficiente per mettersi alle spalle la concorrenza della rete ammiraglia di Cologno Monzese che, con Racconto di Una Notte, non va oltre il 12,2% di Share. Su Rai2 The Rookie arriva al 2,8% di Share, mentre Rai3 propone le inchieste di Sigfrido Ranucci con Report che si attesta al 6% di Share.

La seconda parte di programma, dal titolo Report Plus, ottiene il 4,6% di Share. Stesso punteggio su Rete4 che, in prima serata, opta per l’approfondimento di Mario Giordano con Fuori dal Coro. Italia Uno invece saluta, per questa stagione, Le Iene nella versione classica. Il programma di Davide Parenti con Max Angioni e Veronica Gentili chiude in leggero calo, al 6,9% di Share invertendo la tendenza delle settimane precedenti. Il format però è stato protagonista di una stagione entusiasmante sul piano numerico e percentuale.

Cercasi Tata Disperatamente batte Racconto di Una Notte

La7 non va oltre il 2,4% di Share con lo speciale dal titolo: Il Caso Epstein – Andrea, il Principe senza privilegi. Tv8, il canale in chiaro di Sky, sceglie la Formula Uno che gli consente di raggiungere il 4,1% di Share. Nove chiude la stagione di Che Tempo Che Fa, dando appuntamento al prossimo anno, con l’8,5% di Share. La parte di trasmissione chiamata Il Tavolo ottiene il 6,7% di Share, mentre L’importante è Finire arriva al 6,5% di Share.

L’anno appena concluso televisivamente per il programma di Fazio è stato importante confermando il gradimento esponenziale da parte degli appassionati. Sul Canale 20, Spider-Man arriva all’1,8% di Share. CopShop – Scontro a Fuoco, su Rai4, si ferma all’1,4% di Share. RaiMovie punta sul grande classico Matrimonio all’Italiana e ottiene lo 0,9% di Share.

De Martino sorpassa Scotti in access prime time

Sale Cine34 con Benvenuti al Nord al 2,1% di Share. La sfida preserale, in questa specifica occasione, vede primeggiare Stefano De Martino al 22,9% di Share con Affari Tuoi contro La Ruota della Fortuna che si ferma al 21,4% di Share. Gerry Scotti e Samira Lui hanno rallentato il passo, ma la sfida catodica fra i due programmi continua dato che il margine continua a essere contenuto.