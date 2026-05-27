Il Commissario Montalbano ancora leader in replica, Un nuovo inizio parte dal 15% di Share. I dati Auditel del 26 maggio 2026
Il Commissario Montalbano quasi al 19% di Share nonostante sia una replica. Un nuovo inizio si ferma al 15,1% all’esordio su Mediaset. Il preserale vede un leggero vantaggio di Scotti su Stefano De Martino. La Ruota della Fortuna torna leader in access prime time.
Il Commissario Montalbano sfiora il 19% di Share, la fiction Rai si ferma al 18,7%. I numeri attestano un successo senza tempo, questo Viale Mazzini lo sapeva già. Quel che non credeva possibile, forse, è il raggiungimento di certe vette di gradimento dopo tanti anni dalla prima messa in onda. La Rai sorride, mentre la rete ammiraglia di Mediaset cerca di tenere botta con nuove proposte d’importazione.
Un nuovo inizio parte dal 15,1% di Share, risultato incoraggiante per l’estate televisiva del Biscione ma ci sono degli aspetti di palinsesto da chiarire. Dato che prossimamente arriveranno novità importanti come Super Karaoke, quindi l’ordine dei fattori cambierà nella speranza di portare ordine e punti percentuali all’emittente di riferimento.
Il Commissario Montalbano vince in replica
Le reti cadette puntano su altro: Rai2 propone Belve Crime che cala al 6,2% di Share confermando comunque standard incoraggianti per il canale che ha scelto di puntare su una versione leggermente diversa del cult televisivo targato Fagnani. Rai3 vira su Indovina Chi Viene a Cena? fermandosi al 4% di Share. Rete4 con È Sempre Cartabianca ottiene lo stesso punteggio. Italia Uno vira sull’approfondimento con Le Iene presentano: Inside. La trasmissione svetta al 12,8% di Share.
Il programma di Davide Parenti cresce ancora con la versione più aggiornata di un cult che ha visto numeri importanti per diverse stagioni. La7 stabile al 9% di Share con DiMartedì: il talkshow politico condotto da Giovanni Floris funziona anche nella seconda parte di programma chiamata DiMartedì Più che arriva all’8,3% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone la nuova stagione di Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo.
Gerry Scotti allunga il passo in access prime time
Il reality show condotto da Fabio Caressa si attesta sul 2,3% di Share. Nove torna con un film accattivante dal titolo Bastille Day – Il Colpo del Secolo guadagnando l’1,6% di Share. Sul Canale 20 97 Minuti arriva al 2,3%. Stesso risultato, sul piano dello Share, per To Catch a Killer – L’uomo che odiava tutti su Rai4. Una mamma detective, invece, su RaiPremium arriva all’1% di Share. Cine34, con il film di Ficarra e Picone Anche Se è Amore Non Si Vede, si spinge all’1,6% di Share.
La sfida preserale tra Gerry Scotti e Stefano De Martino vede ancora distinguersi La Ruota della Fortuna con il 24,3% di Share contro il 23,6% di Share realizzato da Affari Tuoi. La rete ammiraglia di Cologno Monzese sembra avere un leggero vantaggio in access prime time, ma la stagione è ancora lunga (si terminerà a luglio) per stabilire il leader di fascia televisiva.