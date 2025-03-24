Vi abbiamo già parlato tempo fa di lavori in corso per quel che riguarda l’access prime time futuro di Canale 5. Sono in corso interlocuzioni fra le varie anime dell’azienda fondata da Silvio Berlusconi circa il futuro di quella delicatissima fascia che passa dal telegiornale delle 20 ed arriva al programma di prima serata. Abbiamo già visto quanto stia soffrendo la rete ammiraglia di casa Mediaset in prima serata. Chi dice per il traino insoddisfacente di Striscia la notizia. Chi dice per lo scarso appeal dei programmi di prime time. Sia fiction che intrattenimento (tranne l’oasi dei programmi Fascino targati Maria De Filippi, ma relegati per lo più nella sola serata del sabato).

Ebbene sono in arrivo numeri zero per quel che riguarda il preserale, tutto questo perchè nelle intenzioni, come già scritto anche qua da mesi, si vorrebbe spostare La ruota della fortuna nell’access time di Canale 5. Magari a staffetta con Striscia. Vi avevamo parlato di alcune “prove” già effettuate dal conduttore del programma Gerry Scotti, per arricchire il programma nella sua fase di chiusura. Ora arrivano altre succose notizie che riguardano l’intera anima del programma.

Sono state infatti registrate delle intere puntate della Ruota della fortuna con tre conduttori differenti. E’ stata registrata una puntata del celebre game show portato in Italia da Mike Bongiorno condotta da Pierpaolo Pretelli (già annunciato qui come futuro inviato dell’Isola dei famosi). Non solo, si è provato pure Fabio Rovazzi alla conduzione della Ruota e oggi è stata scomodata pure Diletta Leotta, evidentemente molto apprezzata dai vertici Mediaset, sempre alla conduzione di questo game show.

Dunque tre pretendenti al trono di conduttore di una futuribile edizione della Ruota della fortuna. Chi sarà il conduttore effettivo di una prossima edizione del famoso game show, magari traslato nell’access time di Canale 5? Alla fine resterà Gerry Scotti, oppure il suo posto verrà preso da uno dei tre di cui sopra? Per ora ci sono quelle tre registrazioni-prova che si dice abbiano avuto la “benedizione” di Scotti e da quelle qualcuno dovrà ripartire. I pareri dopo aver visto le prime due sarebbero discordanti. Chi bene, chi così così, chi maluccio.

Ma una domanda sorge in sottofondo. L’intento di Mediaset appare certamente quello di svecchiare il suo parco conduttori dei game show, un po’ come Rai ha fatto con Stefano De Martino dandogli Affari tuoi. Ma Pretelli, Rovazzi o Leotta sono in grado di fare la medesima strada percorsa -con enorme successo- da Stefano De Martino? E poi, Gerry Scotti lascerà a uno di loro davvero la conduzione della Ruota della fortuna (conservando magari per lui un preserale) ? Oppure uno dei magnifici tre si occuperà di altro? Vedremo. Magari ai tre se ne aggiungerà qualcun’altro. Chi potrà essere il D’Artagnan della situazione?