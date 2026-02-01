La Ruota della Fortuna, l’annuncio di Gerry Scotti spiazza tutti: cambio a Mediaset, la novità sui soldi vinti

Grande novità a Mediaset che decide di cambiare tutto con un annuncio che arriva direttamente da Gerry Scotti. Nel corso della puntata de La ruota della fortuna dell’1 febbraio 2026, il conduttore ha spiazzato il pubblico del game show di canale 5 con una novità che, in realtà, non riguarderà solo La ruota della fortuna ma anche Chi vuol essere milionario e che il conduttore sperava di poter fare, un giorno, da ormai vent’anni.

La novità decisa da Mediaset rende totalmente orgoglioso Gerry Scotti perché lui sarà il primo a farlo e rende felici anche i concorrenti che riceveranno i soldi vinti in un modo del tutto nuovo al mondo della televisione. L’annuncio di Scotti, infatti, è diventato virale in poco tempo scatenando l’entusiasmo del popolo dei social.

Soldi vinti a Mediaset: Gerry Scotti svela come saranno pagati i concorrenti

Febbraio, a Mediaset, comincia con una clamorosa novità destinata ad entrare nella storia della televisione italiana. Da tempo, tutti i concorrenti che partecipano ai game o ai quiz show, vengono pagati con i famosi gettoni d’oro che non corrispondono mai alla cifra effettivamente vinta.

Da domenica 1 febbraio 2026, però, tutto cambia perché Mediaset e Gerry Scotti hanno deciso di fare un grande regalo ai concorrenti de La ruota della Fortuna e di Chi vuol essere milionario? mandando in pensione i famosi gettoni d’oro. Al loro posto arrivano i veri soldi come ha sottolineato Gerry Scotti annunciando la novità. Tutti i concorrenti dei due quiz di Scotti, infatti, saranno pagati con la ritenuta d’acconto.

Già dal 2019, in realtà, i concorrenti dei vari quiz televisivi avrebbero potuto ricevere i premi vinti utilizzando i soldi ma tutte le emittenti televisive hanno preferito mantenere i premi in gettoni d’oro con cui, finora, sono stati pagati i concorrenti dei vari quiz sia della Rai che di Mediaset.

Con la decisione dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi, tuttavia, tutto cambia. Non si sa, tuttavia, se la scelta di pagare i vincitori dei vari quiz sarà estesa a tutti i programmi Mediaset o se, per il momento, sarà applicata solo ai game di Gerry Scotti. La novità Mediaset premia così i concorrenti che porteranno a casa la cifra effettiva vinta mentre con i premi in gettoni d’oro il valore era differente dal momento che, i gettoni d’oro, per poter essere utilizzati devono necessariamente essere trasformati in euro.