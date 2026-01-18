Gerry Scotti chiede di chiamare la madre di Samira Lui, la richiesta improvvisa a La Ruota della Fortuna

Il segreto del successo de La ruota della fortuna è rappresentato non solo dalla bravura dei concorrenti che, ogni sera, si mettono alla prova, ma anche dal feeling professionale che c’è tra Gerry Scotti e Samira Lui. Il conduttore e la showgirl sono riusciti a creare un clima leggero e divertente scambiandosi anche battute e lanciandosi frecciatine.

Gerry, infatti, in ogni puntata, si diverte a stuzzicare la collega che risponde per le rime dando vita a siparietti divertenti e, in alcuni casi, imperdibili. Dopo aver provocato Samira sulle voci riguardanti la sua presunta partecipazione al Festival di Sanremo 2026, in una delle ultime puntate de La ruota della fortuna, Scotti ha stuzzicato nuovamente la Lui porgendole una domanda che l’ha messa in difficoltà.

Gerry Scotti e la richiesta improvvisa a Samira Lui a La ruota della fortuna

In ogni puntata de La ruota della fortuna non mancano mai emozioni, ma anche battute e risate. A strappare spesso un sorriso ai concorrenti, al pubblico in studio e ai telespettatori sono proprio Gerry Scotti e Samira Lui che, puntata dopo puntata, dimostrano di essere una coppia televisiva assolutamente perfetta.

Gerry, in particolare, si diverte spesso a pungere la collega che, sempre preparata, non resta mai in silenzio rispondendo per le rime. Tuttavia, nel corso della puntata de La ruota della fortuna del 15 gennaio, Samira Lui si è fatta cogliere impreparata. Tutto è accaduto quando all’inizio della serata.

“Questa si intitola Upside Down. Se la facevo io a Milano, la chiamavo Su e giù, ma non è la stessa cosa. Per adesso è Upside, ma dovrebbe venire giù down, è Samira”. Con queste parole, Scotti ha aperto la puntata annunciando l’arrivo in studio di Samira che è arrivata sfoggiando la sua incredibile bellezza. Dopo i saluti di rito, Gerry ha chiesto alla collega la traduzione del titolo del brano in friulano, la lingua della sua regione.

Una richiesta che, però, ha colto impreparata Samira. “Ho un vuoto!“, ha detto lasciando stupito Gerry. “Chiamiamo la mamma”, ha poi scherzato Gerry svelando della telefonata che effettivamente la Lui avrebbe fatto a casa per farsi suggerire il termine corretto. Samira, però, si è immediatamente giustificata: “Io sto con lei tutti i giorni, che è milanese, poi torno a casa, dove c’è Luigi che parla in napoletano, ogni tanto dovrei tornare in Friuli” – ha ammesso spiegando la motivazione del suo vuoto di memoria. Alla fine, però, ha svelato la traduzione esatta in friulano: “Si dice ‘di sore e di besott’”, ha concluso.