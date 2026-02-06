Vocale fatale per Ludovica a La ruota della fortuna: oggi 6 febbraio 2026 sogni infranti sul finale

“Benvenuti alla Ruota della fortuna”: Gerry Scotti apre così la puntata del 6 febbraio che lascia subito spazio a Samira Lui che arriva in studio con la sua inconfondibile falcata. “Abbiamo una campionessa che per farsi riconoscere ha messo un fiocco” è il saluto che Gerry Scotti regala alla campionessa. Prima di dare il via alla partita, poi, il conduttore arriva in studio a bordo dell’auto che uno dei concorrenti potrebbe portare a casa.

Gerry Scotti, poi, saluta tutti i concorrenti della serata partendo dalla campionessa Valeria che ha già vinto 15mila euro. Insegnante della scuola primaria e mamma di tre bambine, Valeria proverà a confermarsi campionessa sfidando Ludovica che è nata a Galatina ma che da 12 anni vive a Milano dove lavora in banca e Michele che vive a Sesto San Giovanni anche se è nato in Sicilia e lavora come responsabile editoriale.

La Ruota della Fortuna, puntata 6 febbraio 2026: cosa è successo

Si parte come di consueto con il “Giramondo” dedicato alla parola “jause”, tipica dell’Austria. E’ una sostanziosa merenda di metà mattina e metà pomeriggio e ad indovinare la frase è Michele. Si prosegue con il “Cruciruota” dedicato al pugilato. A vincere la manche è Ludovica che prende i primi mille euro. La serata prosegue con il round musicale con la frase dedicata a “Barrio”: a trionfare è ancora Ludovica che, con una sola manche, raccoglie 9200 portandosi a 10.200 euro.

Non può mancare, poi, il round Jackpot che, questa sera, vale 70.700 euro. La frase da indovinare riguarda i calzini spaiati. A vincere la manche è la campionessa Valeria che raccoglie 9500 euro mentre il maialino sale a 76.400 euro. La gara prosegue con il regno degli animali dedicato al mondo del cammello, manche vinta ancora da Valeria che porta il proprio montepremi a 11,600 euro. Spazio, poi, al round express con la frase dedicata all’argomento “chiacchiere senza distintivo”. Una manche che Ludovica gioca con una maestria magistrale raccogliendo ben 8mila euro conducendo con una cifra complessiva di 18.200 euro.

Si arriva, così, al triplete che viene vinto da Michele che arriva all’ultimo round con 5000 euro rendendo la partita ancora più interessante. A trionfare è Valeria che vola a 16.800 euro: una cifra che, però, non basta perché la nuova campionessa è Ludovica con 18.200 euro.

Incredula, Ludovica arriva alla ruota delle meraviglie sbagliando tutte e tre le frasi. In realtà, Ludovica sfiora l’ultima frase sbagliata per una sola vocale. “L’imperativo più usato dalle mamme” è la frase corretta mentre quella pronunciata dalla campionessa è “l’imperativo più usato dalla mamma. Ludovica, così, lascia in studio 5mila euro, 10mila euro e 15mila euro ma, domani sera, proverà a far diventare verde almeno una busta.