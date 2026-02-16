Che titolo di studio ha Samira Lui: le curiosità sulla co-conduttrice de La Ruota della Fortuna

Classe 1998, Samira Lui è nata a San Daniele del Friuli, in provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia. Nonostante abbia iniziato a muovere i primi passi nel mondo dei concorsi di bellezza quando aveva solo 15 anni, si è diplomata e ha proseguito gli studi.

La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna si è trasferita a Milano ed è qui che ha iniziato a concentrarsi sul suo percorso di studi, ma anche sul suo lavoro. Nonostante la sua giovane età, infatti, è subito diventata indipendente economicamente, iniziando a lavorare come hostess.

Cosa ha studiato Samira Lui, dal diploma al successo

Samira Lui ha conseguito un diploma come geometra e successivamente, dopo essersi trasferita a Milano, si è iscritta – secondo quanto riportato da Il Messaggero – a un corso di cinema all’università, pare però che non abbia conseguito la laurea. Quado è arrivata nella città lombarda ha da subito iniziato a lavorare come hostess, continuando a partecipare ai concorsi di bellezza.

Nel 2013, all’età di soli 15 anni, si è aggiudicata la fascia di Miss Blumare. Quattro anni dopo è arrivata per lei la volta di Miss Italia, concorso dove è riuscita a conquistare il terzo posto, oltre a guadagnare una certa notorietà. Questo momento, infatti, ha segnato per lei una vera e propria svolta, dopo aver partecipato alla famosa kermesse è diventata la “professoressa” de L’Eredità , quiz show che conduceva Flavio Insinna. Poi ha partecipato – correva l’anno 2022 – a Tale e Quale Show e successivamente è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. La partecipazione al reality di Canale 5 è stata probabilmente l’esperienza che più l’ha fatta conoscere al grande pubblico. Con l’arrivo a La Ruota della Fortuna, come co-conduttrice al fianco di Gerry Scotti, ha ottenuto subito un grande successo e oggi si vocifera che presto potrebbe condurre un programma tutto suo.

Tempo fa, in un’intervista al Corriere della Sera, Samira Lui aveva parlato dei suoi sogni quando era piccola e di cosa avrebbe voluto fare. Spiegò che l’ha sempre affascinata il mondo dell’architettura, per questo motivo dopo la terza media decise di conseguire il diploma da geometra. Un percorso di studi che non ha mai avuto interruzioni, non è mai stata bocciata ed ha sempre partecipato – come lei stessa ha raccontato – alle attività scolastiche: “(…) Ero molto peperina, mi piaceva molto il dibattito, il confronto, ero una che rispondeva ai professori, in modo pacato, ma rispondevo”. Da ragazza la co- conduttrice ha seguito anche diversi corsi di canto, ballo e recitazione, tutte discipline che sono state propedeutiche alla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Oggi Samira Lui, nonostante la giovane età, ha solo 27 anni, è già una co-conduttrice di un programma televisivo di successo come La Ruota della Fortuna, lavorando al fianco di un volto storico come Gerry Scotti. Con lui , come racconta la stessa Samira, si è instaurato uno splendido rapporto d’amicizia e complicità.