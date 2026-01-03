“Vai a Sanremo con Conti?”. Gerry Scotti punge la conduttrice: la risposta di Samira a La Ruota della Fortuna

Samira Lui è la rivelazione della stagione televisiva. Dalla scorsa estate, insieme a Gerry Scotti, ogni sera, entra nelle case degli italiani con La ruota della fortuna, campione d’ascolti che sta regalando un grandissimo successo anche a Mediaset. Simpatica, ironica e preparata, Samira sta conquistando grandi consensi non solo tra il pubblico ma anche tra gli addetti ai lavori. Il suo nome, infatti, viene da tempo accostato al Festival di Sanremo 2026 che sarà condotto da Carlo Conti e che andrà in onda dal 24 al 28 febbraio 2026.

Il conduttore toscano non ha ancora svelato i nomi delle co-conduttrici e dei co-conduttori che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate. Il nome di Samira continua ad essere tra i più gettonati e l’argomento è stato oggetto anche della puntata de La ruota della fortuna di oggi, 3 gennaio 2026, con Gerry Scotti che ha punto la collega con una battuta.

Il botta e risposta tra Gerry Scotti e Samira Lui a La ruota della Fortuna: la verità su Sanremo

Dopo Gerry Scotti che ha affiancato Carlo Conti sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2025, toccherà anche a Samira Lui calcare il palco dell’evento musicale più importante dell’anno? Dopo vari rumors e indiscrezioni arriva la risposta di Samira che ha svelato tutta la verità rispondendo ad una domanda dello stesso Scotti.

Tutto è accaduto nel corso della puntata odierna de La ruota della fortuna durante la quale il conduttore ha indagato sul futuro televisivo della collega.

“Vai a Sanremo con Conti?” è stata la domanda che Gerry ha fatto a Samira mettendole inizialmente in imbarazzo. La Lui, tuttavia, schietta e sincera, ha risposto con ironia al conduttore svelando anche quello che sarà il suo futuro televisivo. “Non vado da nessuna parte” – ha risposto prontamente Samira che, poi, ironizzando ha aggiunto – “Mi fanno male i piedi”.

Nessuna partecipazione di Samira al prossimo Festival di Sanremo che, dunque, tra le co-conduttrici non avrà la star de La ruota della fortuna. Con la risposta data a Gerry Scotti, la Lui ha messo ufficialmente fine a tutti i rumors su una sua, presunta partecipazione al Festival.

Sul palco del Teatro Ariston, dunque, Conti sarà affiancato da altri volti noti del piccolo schermo tra i quali non ci sarà Samira. Tra i nomi più gettonati spuntano quelli di Laura Pausini, ma anche di due star Rai come Andrea Delogu e Francesca Fialdini, entrambe reduci dal successo a Ballando con le stelle 2025.