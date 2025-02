La ruota della fortuna, realizzato numero zero per l’access time. Ci andrà mai? (Retroscena TvBlog)

E’ stata la boccata d’ossigeno del preserale di Canale 5 nella garanzia autunnale 2024. Stiamo parlando naturalmente de La ruota della fortuna che ha rimpinguato gli ascolti della pregiatissima fascia oraria che accompagna i telespettatori verso i telegiornali delle ore 20 di Rai1 e di Canale 5. La ruota della fortuna ha vinto la scommessa e dopo il già buon riscontro portato a casa nella scorsa primavera, ha definitivamente certificato la sua bontà anche in questa stagione.

Il successo de La ruota della fortuna nel preserale di Canale 5

Ecco infatti che lo storico game show portato al successo in Italia dal grande Mike Bongiorno ha ritrovato il suo posto nel palinsesto di Canale 5. Quella fascia cioè, il preserale, definito intelligentemente da Giorgio Gori, ex direttore di Canale 5, il tuorlo del palinsesto tv. Già, il preserale, ma le voci che sono circolate negli ultimi mesi vorrebbero La ruota pronta a traslocare di fascia.

Le voci di un trasloco nell’access time

Si è vociferato e si continua a vociferare negli ambienti di Cologno Monzese e dintorni, che La ruota della fortuna potrebbe passare in altra fascia oraria prossimamente. Sarebbe uno spostamento nell’access time, per andare a sfidare il vero, grande successo di questa stagione televisiva, ovvero l’Affari tuoi targato Stefano De Martino. In questo senso, secondo quanto apprendiamo, nei giorni scorsi è stato registrato un numero zero della Ruota della fortuna, opportunamente adattato per un ipotetico trasloco nell’access time di Canale 5.

Il numero zero della Ruota per l’access di Canale 5

Si dice che l’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi lo abbia visto. Sull’esito della sua visione e sul suo eventuale gradimento le voci sono discordanti. Chi parla di un suo -per ora- silenzio. Chi invece giura di averlo visto entusiasta. Di certo, rimane il “problema” di fondo. L’eventuale spostamento de La ruota della fortuna nell’access di Canale 5 comporterebbe l’uscita di scena -almeno in quella fascia- di Striscia la notizia, che sta soffrendo in questa stagione il clamoroso boom del dirimpettaio di fascia, Affari tuoi.

La questione Striscia la notizia e le voci di una staffetta nella prossima stagione con La ruota della fortuna

Questa situazione evidentemente crea un problema alla fascia di prima serata di Canale 5, che soffre di un traino evidentemente più debole rispetto a quello assicurato dal game di Stefano De Martino a Rai1. Che accadrà? Gira voce che nella prossima stagione ci possa essere una specie di staffetta fra La ruota della fortuna e Striscia la notizia. Due o tre mesi al game di Gerry Scotti ed altrettanti allo storico Tg satirico di Canale 5. Antonio Ricci accetterà questa eventualità? Oppure deciderà di staccare la spina e andare altrove, magari con un clamoroso ritorno in Rai dove lavorò come autore di Beppe Grillo nel primo Fantastico o in Te la do io l’America e Te lo do io il Brasile? Oppure ancora decida di fare un trasloco in altra rete extra Rai?

Lo scopriremo solo vivendo. In tutto questo aleggia una domanda. Cosa avrebbe fatto il fondatore di Fininvest e Mediaset Silvio Berlusconi di fronte a questa situazione ?