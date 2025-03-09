I numeri sono evidenti. La prima serata di Canale 5 perde sonoramente con quella di Rai1, che quasi la doppia. Certamente la colpa non è solo di Striscia la notizia, ma anche di un prime time della rete ammiraglia Mediaset non particolarmente ficcante. Una prima serata sospesa fra soap che non stanno bissando gli ascolti del Segreto. Ma anche di fiction che non sfondano, oltre ad intrattenimenti che, probabilmente anche per non essere trainati al meglio, faticano ad arrivare al 20%, anche chiudendo molto tardi. Fra questi si salvano solo quelli dell’universo De Filippiano.

L’importanza dell’access prime time

Ecco dunque che si torna all’access time che come sappiamo è il programma che dovrebbe appunto accompagnare il pubblico verso il prime time. Rai1 in questo senso ha trovato, anzi dovremmo dire ritrovato, la sua gallina dalle uova d’oro. Parliamo naturalmente di Affari tuoi, che sta vivendo una sua seconda giovinezza con Stefano De Martino, riuscendo ad acchiappare anche molti giovani che prima Rai1 la ignoravano.

Striscia la notizia invece fatica a stare al passo con il gioco dei pacchi. Ecco che a Mediaset si starebbe ragionando sulla prossima stagione televisiva e su come porre rimedio a questo gap. Vi avevamo già dato conto della registrazione di una serie di numeri zero della Ruota della fortuna. O meglio di alcuni finali di questo game, per un eventuale suo trasloco proprio nell’access di Canale 5.

L’access futuro di Canale 5

Si era parlato anche di un passaggio di Avanti un altro in quella fascia, ma il suo titolare, Paolo Bonolis, avrebbe declinato l’invito. Ma non solo access per il futuro di Canale 5. Sono infatti di queste ultime ore indiscrezioni per cui sarebbero allo studio almeno tre nuovi format, dicasi game show, ma per il preserale dell’ammiraglia Mediaset. Format che andrebbero a sostituire La ruota della fortuna qualora passasse davvero all’access time.

Nuovi preserali in arrivo su Canale 5

Questi nuovi format per il preserale di Canale 5 verrebbero realizzati da Banijay e Blu Yazmine. Nello specifico due da Banijay e uno dalla società di Ilaria Dallatana. La registrazione di questi numeri zero sarebbe in programma nelle prossime settimane. Probabilmente prima della Santa Pasqua. Per quel che riguarda la conduzione, dai vertici Mediaset non si darebbe troppa importanza a questo “dettaglio”. Per ora si è concentrati prima di tutto sullo scegliere il format giusto e più forte.

Il capitolo conduzione e Gabriele Corsi in pole position

Per la conduzione di questi nuovi preserali, secondo nostre fonti, si pensa a Gabriele Corsi, prossimo telecronista per Rai1 dell’ Eurovision song contest.

I consigli di Maria De Filippi per un prime time di Canale 5

Maria De Filippi, l’unica che garantisce ascolti alti nel prime time di Canale 5, segnatamente nella serata del sabato con i suoi sempre eterni cavalli di battaglia: Tu si que vales, Amici e C’è posta per te, ha caldeggiato invece un format, ma per il prime time affidato alle cure di altra società. E’ noto che Fascino sia specializzata per quel che riguarda la produzione in people e reality show e non in game. Nello specifico sarebbe un game scritto dal suo storico autore Mauro Monaco.

La stima di Piersilvio Berlusconi per Maria De Filippi

L’amministratore delegato di Mediaset Piersilvio Berlusconi ha dichiarato pubblicamente la sua stima verso Maria De Filippi. Sia come conduttrice ma anche come ideatrice e confezionatrice di programmi. Ecco quanto ha dichiarato lo scorso dicembre Piersilvio Berlusconi sulla sua punta di diamante Maria De Filippi: