Dalla Strada al Palco Special vince con il 20,2% di Share, lo speciale sui Pooh fermo al 18,1%. I dati Auditel del 23 maggio 2026

Dalla Strada al Palco Special conferma il suo ottimo stato di salute televisiva con la finale arrivata al 20,2% di Share, il talent show condotto da Bianca Guaccero con Carlo Conti e Mara Venier – tra gli altri – in giuria conquista il pubblico anche nel suo atto conclusivo. Fatica, invece, Canale 5 a tenere il passo. Lo Share della rete ammiraglia di Cologno Monzese è comunque alto, ma non sufficiente a superare la concorrenza. Pooh 60 – La nostra storia in Arena ottiene il 18,1% di Share.

I grandi successi della band hanno fatto breccia nel cuore del pubblico, ma il talent (come formato) incuriosisce di più e la vittoria di Alfio Russo ha fatto la differenza in termini di Auditel. Le reti cadette, sulla generalista, hanno scelto altro. A partire da Rai2 che propone Il Traditore, biopic sulla vita di Tommaso Buscetta interpretato da Pierfrancesco Favino. L’opera si attesta sul 5,1% di Share. Rai3 propone Sapiens, l’appuntamento con la divulgazione scientifica targata Mario Tozzi vale all’emittente il 3,5% di Share.

Dalla Strada al Palco Special chiude in crescendo

Rete4 vira su Lo Chiamavano Trinità, cult movie con Bud Spencer e Terence Hill che ottiene il 6,6% di Share. Italia Uno propone Belle&Sebastien, altro grande classico riproposto in veste più moderna che arriva al 4,1% di Share. La7 rinnova il proprio appuntamento con il talk show di approfondimento targato Massimo Gramellini, In Altre Parole ottiene il 6,7% di Share.

La seconda parte di programma dal titolo In Altre Parole Ancora si attesta sul 4,3% di Share. Tv8, con la Formula Uno in chiaro, arriva al 2,1% di Share. Il canale in chiaro di Sky dà priorità ai grandi eventi sportivi. Nove, con WBD in fase di rinnovamento, punta ancora su Accordi&Disaccordi con il 3,3% di Share percentuale importante rispetto ai temi delicati che vengono affrontati in ogni puntata. Su Rai4 Kidnap non va oltre l’1,6% di Share.

Scotti allunga il passo in access prime time

Leggermente sotto Una Famiglia Mostruosa di Volfango De Biasi all’1,3% di Share. Su La5 Rosamunde Pilcher – I Battiti del Cuore arriva all’1,7% di Share. Poirot, su TopCrime, si attesta all’1,5% di Share. La sfida preserale tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi vede primeggiare il format condotto da Gerry Scotti e Samira Lui al 26,3% di Share.

Stefano De Martino si ferma al 25,5% di Share. La disputa catodica resta su alti livelli e prosegue a garantire possibili capovolgimenti di fronte. I contenuti in access prime time ormai si danno battaglia da inizio stagione, ma i parametri sono decisamente più serrati. Ogni sera è difficile stabilire una piena leadership tra i due concorrenti che continueranno a darsi battaglia sino a estate inoltrata.