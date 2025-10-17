“Provino per la Ruota della Fortuna”. Affari Tuoi, imbarazzo per Stefano De Martino

Nella puntata di Affari Tuoi del 13 ottobre, Stefano De Martino ha dimostrato ancora una volta la sua verve comica, intrattenendo il pubblico con una battuta pungente rivolta alla nuova pacchista Marianna, chirurga vascolare proveniente da Melito, in provincia di Napoli.

Un gelo, misto a diverse risate, quello che è palesato nel corso della puntata, quando la concorrente della Campania ha ammesso candidamente qualcosa un aspetto della sua vita personale.

La frecciatina a La Ruota della Fortuna

Durante la trasmissione, che si scontra in termini di ascolti con La Ruota della Fortuna in onda sulla stessa rete, De Martino non ha perso occasione per lanciare una frecciata all’altro celebre programma condotto da Gerry Scotti. Marianna, che si è presentata come una professionista del settore medico, ha attirato l’attenzione del conduttore che, visibilmente sorpreso dalla sua figura, ha scherzato: “Chirurgo vascolare? Ma cosa facciamo, passiamo dai laureati ai chirurghi vascolari, stiamo proprio esagerando!”, suscitando ilarità tra il pubblico. De Martino ha continuato, ironizzando sul fatto che Marianna avesse forse partecipato a un provino per un altro programma, senza essere stata scelta. La pacchista ha risposto prontamente: “In effetti, sì, ho fatto il provino per La Ruota della Fortuna”. Un sorriso complice e un “Lo sapevo!” hanno concluso il momento di leggerezza, che ha avuto il suo apice nella battuta scherzosa del conduttore.

Questa non è la prima volta che De Martino si diverte a fare ironia sui programmi concorrenti. Nelle settimane precedenti, aveva già accennato alle critiche che il suo show ha ricevuto da alcuni esponenti del panorama televisivo, come Pier Silvio Berlusconi e Gerry Scotti, che avevano insinuato che il successo di Affari Tuoi dipendesse più dalla “fortuna” che dal merito. In particolare, il patròn di Mediaset aveva sottolineato come il gioco riproposto dalle sue reti (un tempo condotto Mike Bongiorno) esaltasse cultura e intelligenza, a fronte della fortuna.

La puntata del 13 ottobre è stata particolarmente emozionante anche per un altro motivo. La coppia piemontese formata da Noemi e Luca, dopo aver cambiato il pacco contenente 10.000 euro, ha seguito il numero della nonna di Noemi, legato a un ricordo personale. Il 13, numero che per la coppia aveva un forte significato affettivo, ha portato fortuna, permettendo loro di portare a casa ben 100.000 euro. Un momento di grande commozione, con De Martino che, emozionato, ha esclamato: “La nonna ci ha messo la mano sua!” al termine della sfida.