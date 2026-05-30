Con il Cuore – Nel nome di Francesco batte L’Erede al debutto. I dati Auditel del 29 maggio 2026

Con il Cuore – Nel nome di Francesco è il contenuto più visto della serata. Leggermente dietro L’Erede al debutto su Canale 5. L’access prime time è appannaggio di Stefano De Martino che supera Gerry Scotti di oltre 2 punti percentuali.

La stagione televisiva della Rai si conclude sempre con un evento specifico. Si tratta di Con il Cuore – Nel nome di Francesco, una serata tra buona musica, raccoglimento e riflessione. Subito dopo non è che la tv si spegne, comincia la stagione estiva fatta perlopiù da riproposizioni e qualche anticipazione del prossimo autunno. Tornando all’attualità, il programma della rete ammiraglia Rai ha totalizzato il 18,3% di Share. L’alternativa, sull’ammiraglia di Cologno Monzese, è L’Erede.

Nuovo titolo d’importazione estera al suo debutto italiano. Il contenuto si ferma al 14,6% di Share. Anche Mediaset sta pensando di tirare leggermente il freno a mano, dopo aver concluso le serie e i contenuti della stagione invernale. Nell’attesa, qualche esperimento si farà con questi contenuti seriali e alcuni giochi dedicati, tipo Sarabanda Celebrity.

Con il Cuore – Nel nome di Francesco supera L’Erede

Le reti cadette, invece, si concedono qualche sicurezza in più. Rai2 ritrova Keanu Reeves con John Wick 4 che porta l’emittente a toccare quota 3,7% di Share. Rai3 apre La Sala Professori e ottiene il 4,1% di Share. Rete 4 con Quarto Grado si spinge al 9,6% di Share, l’approfondimento e il dibattito fanno alzare gli ascolti del canale. Italia Uno ritrova un grande classico come Jurassic World – Il Dominio e arriva al 5,8% di Share.

La7 punta su Propaganda Live arrivando al 6,5% di Share per quello che ormai, secondo gli estimatori di rete, è un appuntamento fisso tra servizi, approfondimento, ironia e grandi ospiti. Tv8, il canale in chiaro di Sky, vira sulla Serie B in chiaro ottenendo il 3,2% di Share. Gli ultimi scampoli di campionato prima dell’inizio del Mondiale coinvolgono gli appassionati, con il Monza che ritrova la Serie A ai danni del Catanzaro di Alberto Aquilani.

De Martino allunga in access prime time

Nove raddoppia rispetto alla concorrenza e Fratelli di Crozza regala il 6,1% di Share alla WBD. Sul Canale 20 US Marshals – Caccia Senza Tregua si ferma al 2% di Share, mentre Darkness Of Man non va oltre 1,4% di Share. Land, su Iris, sale leggermente all’1,5% di Share. RaiMovie con Tutta Un’altra Vita guadagna l’1% di Share.

La sfida preserale tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi vede prevalere Stefano De Martino al 25,4% di Share contro il 23,3% di Gerry Scotti e Samira Lui sulla rete ammiraglia Mediaset. Viale Mazzini allunga leggermente il passo sulla concorrenza in access prime time.