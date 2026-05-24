La Forza di Una Donna quasi al 18% batte Semplicemente Fiorella in replica. I dati Auditel del 22 maggio 2026

La Forza di Una Donna arriva al 17,9% di Share e alimenta la potenza televisiva di Mediaset. Cologno Monzese punta su questo tipo di contenuti che, con l’avvicendarsi della bella stagione, catalizzano l’interesse degli appassionati. Raiuno punta su una replica: lo spettacolo in questione è Semplicemente Fiorella.

Un format con protagonista la cantante Fiorella Mannoia e tanti ospiti noti, musica e parole tra racconti, aneddoti e curiosità. Lo Share indica il 16,1% che per essere una riproposizione resta una percentuale più che incoraggiante. Questo servirà alla Rai per capire su cosa puntare durante il prossimo inverno. Rai2 punta sull’accoppiata Delitti in Paradiso e Oltre il Paradiso totalizzando il 5 e il 4,7% di Share.

La Forza di Una Donna supera Semplicemente Fiorella

Rai3 opta per il film con Elio Germano e Toni Servillo dal titolo Iddu – L’ultimo Padrino, liberamente ispirato alla vita di Matteo Messina Denaro ottenendo il 2,5% di Share. Rete4 sceglie Quarto Grado arrivando al 10,8% di Share. Italia Uno si accontenta del 5,4% di Share con Jurassic World. La7 offre il consueto appuntamento tra risate, approfondimento e dibattito giornalistico con Propaganda Live che arriva al 6,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, vira su MasterChef guadagnando il 2,5% di Share.

Nove si rifugia in Fratelli di Crozza con il 5,8% di Share. Sul Canale 20 Programmato per Uccidere sfiora il 2% fermandosi all’1,9% di Share. Rai4 propone Sisu – L’immortale arrivando al 2,7% di Share. Iris si ferma all’1,9% di Share con Identità Violate, mentre su RaiMovie K-Pax – Da un altro mondo si accontenta dello 0,9% di Share. La Ruota della Fortuna, in preserale, arriva al 24,6% di Share contro il 24,1% di Affari Tuoi. I due programmi, nella sostanza, si equivalgono. Pochi sono i punti di distanza fra i formati, la sfida in access prime time diventa sempre più agguerrita.