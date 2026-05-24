La Forza di Una Donna quasi al 18% batte Semplicemente Fiorella in replica. I dati Auditel del 22 maggio 2026
La Forza di Una Donna supera Semplicemente Fiorella in replica. Mediaset vince di pochissimo anche in access prime time con La Ruota della Fortuna che supera Affari Tuoi.
La Forza di Una Donna arriva al 17,9% di Share e alimenta la potenza televisiva di Mediaset. Cologno Monzese punta su questo tipo di contenuti che, con l’avvicendarsi della bella stagione, catalizzano l’interesse degli appassionati. Raiuno punta su una replica: lo spettacolo in questione è Semplicemente Fiorella.
Un format con protagonista la cantante Fiorella Mannoia e tanti ospiti noti, musica e parole tra racconti, aneddoti e curiosità. Lo Share indica il 16,1% che per essere una riproposizione resta una percentuale più che incoraggiante. Questo servirà alla Rai per capire su cosa puntare durante il prossimo inverno. Rai2 punta sull’accoppiata Delitti in Paradiso e Oltre il Paradiso totalizzando il 5 e il 4,7% di Share.
La Forza di Una Donna supera Semplicemente Fiorella
Rai3 opta per il film con Elio Germano e Toni Servillo dal titolo Iddu – L’ultimo Padrino, liberamente ispirato alla vita di Matteo Messina Denaro ottenendo il 2,5% di Share. Rete4 sceglie Quarto Grado arrivando al 10,8% di Share. Italia Uno si accontenta del 5,4% di Share con Jurassic World. La7 offre il consueto appuntamento tra risate, approfondimento e dibattito giornalistico con Propaganda Live che arriva al 6,2% di Share. Tv8, il canale in chiaro di Sky, vira su MasterChef guadagnando il 2,5% di Share.
Nove si rifugia in Fratelli di Crozza con il 5,8% di Share. Sul Canale 20 Programmato per Uccidere sfiora il 2% fermandosi all’1,9% di Share. Rai4 propone Sisu – L’immortale arrivando al 2,7% di Share. Iris si ferma all’1,9% di Share con Identità Violate, mentre su RaiMovie K-Pax – Da un altro mondo si accontenta dello 0,9% di Share. La Ruota della Fortuna, in preserale, arriva al 24,6% di Share contro il 24,1% di Affari Tuoi. I due programmi, nella sostanza, si equivalgono. Pochi sono i punti di distanza fra i formati, la sfida in access prime time diventa sempre più agguerrita.