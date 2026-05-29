Forbidden Fruit batte Permette? Alberto Sordi (replica), Ore14Sera supera il 10% di Share. I dati Auditel del 28 maggio 2026

Forbidden Fruit riesce a imporsi nella serata del giovedì. La rete ammiraglia di Mediaset propone una fiction d’importazione per coinvolgere il pubblico di riferimento e arriva al 14,3% di Share, leggero ma fondamentale vantaggio sulla concorrenza di Raiuno. Viale Mazzini punta su un’altra replica.

Il tv movie su Alberto Sordi, con Edoardo Pesce nei panni del compianto attore, si ferma al 13% di Share. Percentuale incoraggiante per una riproposizione non sufficiente a insidiare Cologno Monzese. Le reti cadette hanno scelto altro: Rai2 propone Ore14Sera con Milo Infante che guadagna ancora terreno arrivando al 10,2% di Share.

Forbidden Fruit meglio del film su Alberto Sordi

Rai3 opta per Splendida Co.Co.Co! (una sorta di best del programma con Geppi Cucciari) al 4,4% di Share. Rete4 punta sull’approfondimento e il dibattito raggiungendo il 6,4% di Share con Dritto e Rovescio. Italia Uno seleziona un grande classico della rete: Sarabanda, ma in versione Celebrity. Lo show condotto da Enrico Papi raggiunge il 6,7% di Share. La7 con Piazzapulita conquista il 6,8% di Share, mentre Tv8 – il canale in chiaro di Sky – arriva al 3,4% di Share con MasterChef.

Nove scommette nuovamente sugli spettacoli dal vivo, proponendo Bodyscemi: rappresentazione teatrale scritta, diretta e interpretata dai Panpers. Il prodotto si attesta sul 2,7% di Share. Sul Canale 20 The Suicide Squad – Missione suicida arriva all’1,8% di Share, Rai4 vira su SWAT e si ferma all’1,7% di Share. Cobra si spinge all’1,9% su Iris, Candice Renoir si accontenta dell’1,1% di Share su RaiMovie. Svetta, su RealTime, Case a 1 euro o poco più! con il 2,3% di Share.

Scotti e De Martino equivalenti in Access prime time

La sfida preserale tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna è praticamente equivalente: il gioco dei pacchi si attesta sul 23,8% di Share, mentre la concorrenza ottiene il 23,7%. I due programmi sono praticamente attaccati. Il pubblico, quando ci sono riproposizioni in prima serata, si sceglie il contenuto access che predilige in base a ciò che vedrà (o rivedrà) successivamente. Pertanto la sfida è ancora aperta, anche se con numeri più bassi.