Per la prima volta nella storia della registrazione di passaggi e contatti, YouTube ha superato ogni singola rete televisiva nei consumi mensili negli Stati Uniti, con una quota dell’11,6% del tempo totale trascorso davanti allo schermo. Tra i giovani il distacco è ancora più netto. Non è un fenomeno temporaneo: è una ristrutturazione permanente del modo in cui si consuma contenuto video.

YouTube supera la TV tradizionale nei consumi dei giovani americani: non è una crescita, è un cambio di abitudini

Un dato incontrovertibile che conferma quella che ormai non è solo una tendenza, ma un vero e proprio dato di fatto destinato a riscrivere molto di quelli che sono anche i valori commerciali di Web, Streaming e TV Tradizionale.

YouTube e la TV: i dati

I dati Nielsen di aprile 2026 hanno reso per la prima volta ufficiale qualcosa che chi lavora nel settore sapeva già da tempo: YouTube è la piattaforma video più vista negli Stati Uniti, davanti a qualsiasi singola rete televisiva e davanti a Netflix.

La quota di YouTube nel consumo totale di contenuti video su schermo televisivo — non su smartphone, su televisore — ha raggiunto l’11,6% del tempo complessivo. Netflix segue all’8,1%. Le reti tradizionali sono frammentate in decine di canali che individualmente non raggiungono più il 3-4%.

Non è un dato generazionale, è un dato strutturale

La lettura più immediata è quella generazionale: i giovani guardano YouTube, i più anziani continuano a guardare la televisione. Ed è vera, ma incompleta.

Il dato che cambia la prospettiva è quello sul consumo su schermo televisivo: YouTube non sta crescendo solo su smartphone e tablet, sta crescendo sul televisore di casa. Il tempo trascorso a guardare YouTube sul TV è aumentato del 30% negli ultimi due anni negli USA. Le Smart TV e i dispositivi come Chromecast e Fire Stick hanno reso YouTube un’esperienza da salotto, non più solo da schermo portatile.

Tra i 18 e i 34 anni il distacco è ancora più netto: in questa fascia, YouTube occupa oltre il 20% del tempo video totale. La televisione lineare — ovvero i programmi visti in diretta — è scesa sotto il 15% per la prima volta nella storia delle rilevazioni Nielsen. Non è che i giovani guardano meno: guardano diversamente. Guardano più contenuti di qualsiasi generazione precedente, ma quasi nessuno di quei contenuti passa attraverso un palinsesto.

Il palinsesto come problema

Questo è il punto che la televisione tradizionale fatica ad accettare: il problema non è la qualità dei contenuti, è il modello di distribuzione. Il palinsesto — l’idea che ci sia un programma in onda a una certa ora e che il pubblico si adatti — è un’invenzione novecentesca che ha funzionato finché non c’erano alternative. Ma oggi le alternative ci sono e sono infinite.

YouTube non ha un palinsesto. Ha un algoritmo che serve contenuti su misura per ogni utente. Non ha orari. Non ha interruzioni pubblicitarie imposte dall’esterno. Ha creator che producono contenuti pensati per tenere il pubblico attaccato allo schermo il più a lungo possibile. E funziona.

In Italia i dati equivalenti non sono ancora stati resi noti con la stessa precisione e specificità, ma le tendenze sembrano analoghe anche se meno nette. La televisione lineare perde punti di share ogni anno tra i giovani. YouTube cresce. La domanda che la televisione italiana non ha ancora risposto è se il problema sia il mezzo o i contenuti — e se la risposta sia diversa nei due casi.