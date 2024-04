Segui in diretta la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2024 di stasera, 18 aprile 2024. Liveblogging minuto per minuto su tvblog.it

Questa sera, giovedì 18 aprile 2024, su Canale 5, va in onda la quarta puntata de L’Isola dei Famosi 2024, che si preannuncia già ‘friccicarella’. Tra ritiri, squalifiche e infortuni questa edizione del reality show non sembra nato sotto una buona stella. Condotta da Vladimir Luxuria con Sonia Bruganelli e Dario Maltese opinionisti ed Elenoire Casalegno inviata in Honduras. questa punta va in onda in diretta con un televoto ripartito ieri, in emergenza, dopo la squalifica di Francesco Benigno. Ma vediamo le anticipazioni di questa sera.