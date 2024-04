Francesca Bergesio si ritira da L’Isola dei Famosi 2024

Ad appena tre giorni dal suo ingresso, stasera, giovedì 11 aprile, Francesca Bergesio si ritira ufficialmente da ‘L’Isola dei Famosi 2024‘. La Miss Italia 2023 ha dovuto abbandonare il gioco per un brutto infortunio al ginocchio.

Nel corso della seconda puntata, è entrata nella Palapa in stampelle. Riceve l’abbraccio ed il sostegno di tutti i suoi compagni di viaggio (Qui, il video completo)

Vladimir Luxuria: “Questo non è un ritiro. Non è che tu ti sei sentita debole o che hai deciso di abbandonare. Di fronte a questioni di salute, che viene sempre prima di tutto, ci saranno altre occasioni per te. Ma purtroppo devo dirti che, per te, l’Isola dei Famosi finisce qui. Ti aspetto in studio”.

Bergesio: “Spero che avendo toccato il fondo, mi auguro che ci possa essere una rinascita. Per me è già stata una piccola vittoria, quella di essermi messa in gioco. Sono partita da casa con tante paure, tante fragilità. Sono arrivata qua, quasi come un incantesimo, ed è svanito un po’ tutto. Ho trovato dei compagni eccezionali. Anche se abbiamo trascorso poco tempo insieme, le nostre connessioni sono state molto forti”

L’ex naufraga lascia definitivamente la gara per rientrare in Italia.

Francesca Bergesio de L’Isola dei Famosi 2024: la scheda ufficiale

Francesca ha 19 anni. Giovanissima e brillante, ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2023. Originaria di Cervere, diplomata al liceo classico europeo, a soli 19 anni Francesca ha già una visione chiara del suo futuro: non solo aspira a diventare medico specializzato in cardiochirurgia ma esplorare il mondo della moda, della recitazione e del cinema.

La sua vittoria a Miss Italia non è stata solo una questione di bellezza esteriore ma anche di sostanza: ha presentato un monologo contro la violenza sulle donne, sottolineando l’importanza di educare alla parità di genere e al rispetto. All’Isola vuole sfidare lo stereotipo della Miss “bella e basta” con un approccio intelligente e flessibile. Francesca è una donna grintosa, una naufraga da non sottovalutare.