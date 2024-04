Francesca Bergesio: chi è la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2024

Tra i volti meno conosciuti della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘, questa sera, in prima serata, su Canale 5, sbarcherà in Honduras anche Miss Italia 2023, Francesca Bergesio.

L’ex reginetta di bellezza, nei giorni scorsi, prima della partenza per il Centroamerica, è stata raggiunto da uno speciale augurio, via social, dalla patron della manifestazione, Patrizia Mirigliani:

“In bocca al lupo @francesca.bergesio per questa nuova avventura!

Dimostra di che pasta sono fatte le donne di @missitalia”

Conosciamola meglio:

Chi è Francesca Bergesio de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

Francesca ha 19 anni. Giovanissima e brillante, ha vinto il titolo di Miss Italia nel 2023. Originaria di Cervere, diplomata al liceo classico europeo, a soli 19 anni Francesca ha già una visione chiara del suo futuro: non solo aspira a diventare medico specializzato in cardiochirurgia ma esplorare il mondo della moda, della recitazione e del cinema.

La sua vittoria a Miss Italia non è stata solo una questione di bellezza esteriore ma anche di sostanza: ha presentato un monologo contro la violenza sulle donne, sottolineando l’importanza di educare alla parità di genere e al rispetto. All’Isola vuole sfidare lo stereotipo della Miss “bella e basta” con un approccio intelligente e flessibile. Francesca è una donna grintosa, una naufraga da non sottovalutare.

La neo naufraga ha un profilo Instagram @francesca.bergesio che, ad oggi, conta oltre 28600 followers.

L’Isola dei Famosi 2024: il cast ufficiale

I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Ognuno di loro è pronto a mettersi in gioco e dovrà affrontare sfide, non solo basate sulla forza fisica, che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. Con un unico obiettivo: vincere. Solo uno conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).