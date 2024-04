Greta Zuccarello: chi è la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2024

Tre le nuove naufraghe de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘, in onda, stasera, in prima serata, su Canale 5, c’è anche Greta Zuccarello. La danzatrice, nelle ultime stagioni televisive, si è fatta notare per le sue partecipazioni nel corpo di ballo di ‘Ciao Darwin’ e ‘Tale e quale show’.

Conosciamola meglio:

Chi è Greta Zuccarello de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

La neo naufraga ha 28 anni.

A quattordici anni vince un concorso all’Opus Ballet di Firenze, ottenendo una borsa di studio per un percorso di formazione di danza contemporanea.

Si trasferisce a New York e in breve tempo diventa principal dancer per la compagnia Peridance Contemporary Dance Company. A soli 18 anni collabora con Victoria’s Secret e promuove una linea sportiva di intimo. Ora fa parte del corpo di ballo di programmi come Ciao Darwin e Tale e Quale Show.

È abituata a competere per primeggiare, di sicuro all’Isola punterà al primo posto.

Ha un profilo Instagram @greta_zuccarello che, ad oggi, conta oltre 166 mila followers. Non sappiamo ad oggi, però, se parta per l’Honduras con il cuore libero o se sia impegnata sentimentalmente.

E’ alta 173 cm. Le sue misure sono 86 – 64 – 95. Porta 39,5 come numero di scarpe.

L’Isola dei Famosi 2024: il cast ufficiale

I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Ognuno di loro è pronto a mettersi in gioco e dovrà affrontare sfide, non solo basate sulla forza fisica, che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. Con un unico obiettivo: vincere. Solo uno conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).