Luce Caponegro: chi è la nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2024

Tra le naufraghe della nuova edizione de ‘L’Isola dei Famosi 2024‘, pronte a sbarcare, stasera, in Honduras, c’è anche Luce Caponegro.

Chi è Luce Caponegro de L’Isola dei Famosi 2024? Età, lavoro, Instagram

La neo naufraga ha 57 anni.

Luce Caponegro con lo pseudonimo di “Selen” è stata un’icona del cinema hard che ha sfidato le convenzioni per abbracciare una vita di libertà e ribellione. In pochi anni di carriera riesce ad affermarsi come una delle icone hard più famose d’Europa. Si ritira dalle scene nel 1999 per tornare come DJ e co-conduttrice televisiva: numerosi sono stati i programmi a cui ha partecipato, tra questi: Ciro, il figlio di target, Maurizio Costanzo Show, Unomattina, Domenica in, I fatti vostri, Omnibus.

Oggi Luce si dedica a tempo pieno a suo figlio (avuto nel 2006) ed è nonna di una bellissima bambina di 6 anni, figlia del suo primogenito che ora ha 36 anni. Da 16 anni si occupa di benessere nel suo centro estetico a Ravenna. È anche pronta per lanciarsi in una nuova avventura…quella dell’Isola.

Ha un profilo Instagram @lucecaponegro che, ad oggi, conta oltre 114 mila followers.

Non è nuova al mondo dei reality. Infatti, Luce ha preso parte alla prima storica edizione de ‘La Fattoria’.

L’Isola dei Famosi 2024: il cast ufficiale

I naufraghi che sbarcheranno a Cayo Cochinos sono Joe Bastianich, Francesca Bergesio, Matilde Brandi, Luce Caponegro, Artur Dainese, Peppe Di Napoli, Pietro Fanelli, Edoardo Franco, Khady Gueye, Samuel Peron, Tonia Romano, Aras Senol, Edoardo Stoppa, Marina Suma, Alvina Verecondi Scortecci, Valentina Vezzali, Maitè Yanes e Greta Zuccarello.

Ognuno di loro è pronto a mettersi in gioco e dovrà affrontare sfide, non solo basate sulla forza fisica, che metteranno alla prova le loro abilità e la loro resistenza mentale. Con un unico obiettivo: vincere. Solo uno conquisterà infatti il montepremi finale di 100.000 euro in gettoni d’oro (la metà della cifra sarà devoluta a un ente di beneficenza proposto dal vincitore).