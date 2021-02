Secondo appuntamento per Il Cantante Mascherato, che torna questa sera su Rai 1 con l’avvincente indagine che coinvolge i telespettatori da casa. La prima puntata di questa nuova edizione, partita venerdì scorso, ha regalato diversi colpi di scena fra l’imprevisto a metà serata con Baby Alieno che ha dato segni di insofferenza e l’auto-eliminazione a fine puntata della stessa maschera, che non ha aspettato l’esito del pubblico da casa, che doveva decidere chi salvare fra lui e Pecorella.

Come ormai sappiamo bene, sotto Baby Alieno sette giorni fa vi erano i Ricchi e Poveri, che fra l’altro torneranno questa sera a raccontare la loro esperienza. La maschera di Baby Alieno però non ha terminato ancora la propria corsa, perché da questa sera avrà una “nuova anima”, che si approprierà di lei. La puntata, infatti, si aprirà con lo spareggio fra Baby Alieno e Pecorella, con il quale avrebbe dovuto terminare la scorsa puntata, se i Ricchi e Poveri, dopo aver fatto la propria esibizione, valida per la sfida finale, non si fossero ritirati dalla gara.

Due svelamenti quindi nel nuovo appuntamento, con la possibilità per chi andrà ad indossare i panni di Baby Alieno di doversi smascherare già a inizio puntata, nel caso in cui perda lo spareggio, o comunque a fine puntata. Prima del suo smascheramento, che comunque potrebbe anche non avvenire già questa sera, nel caso passi indenne le due manche (anche perché nello spareggio di fine puntata non è affatto detto che arrivi, possibile per lui anche un’immunità?), eventualmente i giurati e il pubblico da casa riusciranno a capire qual è/quali sono i nuovi personaggi sotto la maschera?

Le maschere

Ben nove le nuove maschere di questa seconda edizione de Il Cantante Mascherato: Giraffa, Gatto, Tigre Azzurra, Orsetto, Pappagallo, Lupo, Farfalla, Pecorella e Baby Alieno. Le ultime due, ricordiamo, apriranno la puntata di questa sera, con lo spareggio che decreterà il primo smascheramento della serata. Al termine della puntata, infatti, un altra maschera dovrà lasciare il programma.

La giuria

Chiamati a scoprire chi si nasconde sotto la maschera, sono i giurati de Il Cantante Mascherato: Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino della Gherardesca e Caterina Balivo. Quest’anno poi, a supportare il lavoro d’indagine della giuria, ci sono trenta investigatori, che costituiscono una sorta di pubblico per il programma, che altrimenti, a causa delle norme Covid, sarebbe – come sarà d’altra parte il Festival di Sanremo – senza pubblico in studio. A capitanare il pool investigativo sono stati chiamati da Milly Carlucci Simone di Pasquale e Sara Di Vaira, rispettivamente commissario capo e ispettore.

Corpo di ballo

Questa settimana, fra l’altro, Sara Di Vaira, storica maestra di Ballando con le Stelle, è stata chiamata a prendere il posto di Raimondo Todaro, coreografo de Il Cantante Mascherato, ancora in isolamento dopo il caso di positività riscontrata in un giovane ragazzo del corpo di ballo. Saranno presenti ancora questa sera infatti alcuni dei maestri di Ballando per sostituire, insieme ad altri ballerini, l’intero corpo di ballo della trasmissione, che è ora in isolamento.