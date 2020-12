Ormai per i fan della trasmissione è ripartito il countdown dei giorni che mancano all’inizio della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, talent show condotto dallo scorso gennaio su Rai 1 da Milly Carlucci. La conduttrice, infatti, negli scorsi giorni, a più di un mese dall’esordio ufficiale della seconda edizione del programma, ha iniziato lo svelamento di quelle che saranno le nuove maschere.

Se nelle scorse ore Milly Carlucci aveva fatto vedere, attraverso tre rispettivi post sui canali social de Il Cantante Mascherato, i primi tre nuovi protagonisti di questo nuovo ciclo di puntate, ovvero Pecorella, Giraffa e Lupo, oggi la padrona di casa del programma ha dovuto svelare il quarto personaggio, che rappresenterà una delle nove identità da indovinare fra coloro che indosseranno la maschera.

La quarta maschera svelata è Tigre Azzurra, un personaggio che si distacca vistosamente da Pecorella e Lupo, che formano già per contrasto – visti i ruoli a loro assegnati nelle favole – una simpatica coppia, ma anche da Giraffa, che pur essendo sicuramente un animale maestoso per la sua altezza, non è dotato dello stato carattere di straordinarietà posseduto invece dalla Tigre.

La quarta maschera che vi presentiamo è la #TigreAzzurra🐯

Quale personaggio si nasconderà al suo interno?

Scatenatevi nei commenti, largo alla fantasia!#IlCantanteMascherato@milly_carlucci pic.twitter.com/rW9WTCRRyv — Il Cantante Mascherato Rai1 (@IlCantanteRai1) December 27, 2020

La tigre presentata da Milly Carlucci è una Tigre Azzurra, che quindi si carica anche in qualche modo di un atmosfera fiabesca e fatata, che fa assomigliare questa figura a una di quelle che popolano le fiabe dei bambini e gli universi della fantasia più reconditi. Il costume farebbe facilmente pensare che sotto vi si possa celare una presenza femminile, ma chi conosce il format sa che non bisogna dare nulla per scontato perché l’effetto cercato dalla produzione è quello di spiazzare costantemente i telespettatori da casa, sia con indizi, sia con l’emergere di particolari fino ad allora passati in sordina.

La macchina de Il Cantante Mascherato si è riaccesa, ora non resta che attendere lo svelamento della altre cinque maschere e la partenza, il prossimo 29 gennaio, della seconda edizione del programma condotto da Milly Carlucci dal Foro Italico in Roma.